Малафеев планирует получить тренерскую лицензию

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России сообщил, что планирует получить тренерскую лицензию категории «А» и уже записался на тренерские курсы.

Ничего конкретного меня с футболом сейчас не связывает. Но приподниму завесу — иду на тренерские курсы для футболистов, которые достигли определённых результатов в сборной России и нашем чемпионате. Курсы рассчитаны на полтора года, по итогам которых получаешь категорию «А».

Почему решил пойти учиться на тренера только сейчас? У меня в принципе есть страсть к обучению, тяга к знаниям и к тому, что интересно. Это предложение показалось мне интересным. Плюс — возможность встретиться с ребятами, с которыми играли друг против друга или вместе в сборной. И наконец, кто знает, возможно, большой опыт футболиста и менеджера вместе с тренерской категорией задаст новый вектор в моей жизни, связанный именно с футболом.

Планирую ли стать именно тренером? Конкретики пока нет, но интуитивно чувствую, что это правильное решение. Мне 44 года и я открыт к новым шагам. Всё, что уже накопил в плане знаний, применимо к спорту на сто процентов.