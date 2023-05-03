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Малафеев планирует получить тренерскую лицензию

сегодня, 13:59

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил, что планирует получить тренерскую лицензию категории «А» и уже записался на тренерские курсы.

Ничего конкретного меня с футболом сейчас не связывает. Но приподниму завесу — иду на тренерские курсы для футболистов, которые достигли определённых результатов в сборной России и нашем чемпионате. Курсы рассчитаны на полтора года, по итогам которых получаешь категорию «А».

Почему решил пойти учиться на тренера только сейчас? У меня в принципе есть страсть к обучению, тяга к знаниям и к тому, что интересно. Это предложение показалось мне интересным. Плюс — возможность встретиться с ребятами, с которыми играли друг против друга или вместе в сборной. И наконец, кто знает, возможно, большой опыт футболиста и менеджера вместе с тренерской категорией задаст новый вектор в моей жизни, связанный именно с футболом.

Планирую ли стать именно тренером? Конкретики пока нет, но интуитивно чувствую, что это правильное решение. Мне 44 года и я открыт к новым шагам. Всё, что уже накопил в плане знаний, применимо к спорту на сто процентов.

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Все комментарии
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2bj88qc8au4b
сегодня в 15:04
Вратари в роле тренеров вообще не ахти, но пожелаем хорошего результата....
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 14:26
легендарный вратарь сборной Даннии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:04
Лучше на шофера учись. Сегодня есть права, завтра их нет. Чем от тренера отличаются? Сегодня тренируешь, завтра может нет.
Гость
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