Аленичев: «Будет шанс вернуться в „Спартак“ — вернусь»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в московский клуб.
Будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны.
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Что-то засиделся Аленичев без работы.
Такими темпами превратится в тунеядца Мостового ))
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Что-то засиделся Аленичев без работы.
Такими темпами превратится в тунеядца Мостового ))
На которых ещё не бывал..."
На которых ещё не бывал..."
И повторится все, как в старь
Олег Иванович, Каррера,
Пиджак, Аленичев...фонарь!......:)
И повторится все, как в старь
Олег Иванович, Каррера,
Пиджак, Аленичев...фонарь!......:)