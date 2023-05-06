Аленичев: «Будет шанс вернуться в „Спартак“ — вернусь»

Бывший футболист и тренер «Спартака» высказался о возможном возвращении в московский клуб.

Будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны.