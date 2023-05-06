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Аленичев: «Будет шанс вернуться в „Спартак“ — вернусь»

сегодня, 11:50

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении в московский клуб.

Будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:52
У меня другое мнение. Дмитрий сделал команду-чемпион, а привёл к чемпионству Каррера.
makkie
makkie
сегодня в 14:45
Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны.
____________________________

Что-то засиделся Аленичев без работы.
Такими темпами превратится в тунеядца Мостового ))
ABir
ABir
сегодня в 14:21
А с чего бы это Аленичев на эту тему неожиданно высказался?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:42
Нормально тренировал вот жесткости ему не хватило
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:09
"Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал..."
minai
minai
сегодня в 13:00
Слабо через Арсенал ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:59
Высокомерие прочь. Просто брать лопату и уголь тягать топку.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:38
Дима, может не надо? Ты уже там был, и остался осадочек от твоего тренерства у болел Спартака.....

И повторится все, как в старь
Олег Иванович, Каррера,
Пиджак, Аленичев...фонарь!......:)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:36
Карпин,уже возвращался кажется!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:01
Аленей нынче в "Спартак" не берут,только гишпанцев,италийцев и румыно-фрицев.Рылой паспортники не вышли.
Гость
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