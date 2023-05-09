«Вильярреал» планирует усилиться нападающим из Чемпионшипа

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сегодня, 00:20

Нападающий ближайшим летом покинет «Блэкберн» в качестве свободного агента. Это подтвердил сам игрок:

В следующем сезоне я буду играть в другом месте.

По слухам, футболистом интересуется «Вильярреал». В 43 матчах Чемпионшипа Бреретон забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.