«Вильярреал» планирует усилиться нападающим из Чемпионшипа

Нападающий Бен Бреретон ближайшим летом покинет «Блэкберн» в качестве свободного агента. Это подтвердил сам игрок:
В следующем сезоне я буду играть в другом месте.
По слухам, футболистом интересуется «Вильярреал». В 43 матчах Чемпионшипа Бреретон забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.
У меня опять вопрос, вот матчи которые мне интересны для ставок, но у них опять нет возможности для ставок на счёт и все остальные. Посмотрите пожалуйста и исправьте .
У меня опять вопрос, вот матчи которые мне интересны для ставок, но у них опять нет возможности для ставок на счёт и все остальные. Посмотрите пожалуйста и исправьте .