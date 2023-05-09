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«Вильярреал» планирует усилиться нападающим из Чемпионшипа

сегодня, 00:20

Нападающий Бен Бреретон ближайшим летом покинет «Блэкберн» в качестве свободного агента. Это подтвердил сам игрок:

В следующем сезоне я буду играть в другом месте.

По слухам, футболистом интересуется «Вильярреал». В 43 матчах Чемпионшипа Бреретон забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:00
Статистика отличная, зря они его не продляют !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48
Вот ещё один матч . Может ещё есть такие, незнаю.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:47
Доброго времени суток Всем.
У меня опять вопрос, вот матчи которые мне интересны для ставок, но у них опять нет возможности для ставок на счёт и все остальные. Посмотрите пожалуйста и исправьте .
Гость
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