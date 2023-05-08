Беллингем не хочет продлевать контракт с «Боруссией» Дортмунд

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вчера, 20:57

Полузащитник не собирается продлевать контракт с «Боруссией» Дортмунд.

«Шмели» планировали подписать с футболистом договор до 2026 года с повышением оклада до 14 миллионов евро. «Реал» готов заключить с англичанином соглашение до 2029-го с зарплатой 20 миллионов евро.