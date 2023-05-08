Полузащитник Джуд Беллингем не собирается продлевать контракт с «Боруссией» Дортмунд.
«Шмели» планировали подписать с футболистом договор до 2026 года с повышением оклада до 14 миллионов евро. «Реал» готов заключить с англичанином соглашение до 2029-го с зарплатой 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Беллингем отказал клубу АПЛ.
Впрочем, если Кан с Салихамиджичем останутся ещё на пару лет, чувствуется, они и местами с мюнхенцами могут поменяться, потому что те сделали из "красной машины" розовых пони каких-то с кучей бесполезных понторезов в нападении, Мусиала на поле против МС был -1 игрок оба матча, например.
Впрочем, если Кан с Салихамиджичем останутся ещё на пару лет, чувствуется, они и местами с мюнхенцами могут поменяться, потому что те сделали из "красной машины" розовых пони каких-то с кучей бесполезных понторезов в нападении, Мусиала на поле против МС был -1 игрок оба матча, например.
делать команду, создавать звезд и тупо все сливать
и по новой
без достижений
изредка отбирая кусочек у Баварии
делать команду, создавать звезд и тупо все сливать
и по новой
без достижений
изредка отбирая кусочек у Баварии