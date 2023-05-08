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Беллингем не хочет продлевать контракт с «Боруссией» Дортмунд

вчера, 20:57

Полузащитник Джуд Беллингем не собирается продлевать контракт с «Боруссией» Дортмунд.

«Шмели» планировали подписать с футболистом договор до 2026 года с повышением оклада до 14 миллионов евро. «Реал» готов заключить с англичанином соглашение до 2029-го с зарплатой 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Беллингем отказал клубу АПЛ.

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 04:11
С языка сняли,вроде с финансами все в порядке,можно строить конкурентоспособный состав но вместо этого их устраивает быть фарм клубом баварцев и прочих грандов.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:17
Жесть…20 млн.евро
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
У них биполярка. Одной рукой выращивают молодые таланты, другой собирают всех возможных сбитых лётчиков от Джана до Зюле. Ещё любят своих подбирать после того, как те сначала со скандалом уходят. Я бы на месте директора им назад дороги не давал.

Впрочем, если Кан с Салихамиджичем останутся ещё на пару лет, чувствуется, они и местами с мюнхенцами могут поменяться, потому что те сделали из "красной машины" розовых пони каких-то с кучей бесполезных понторезов в нападении, Мусиала на поле против МС был -1 игрок оба матча, например.
FenixSL
FenixSL
вчера в 21:30
как же надоели уже
делать команду, создавать звезд и тупо все сливать
и по новой
без достижений
изредка отбирая кусочек у Баварии
Гость
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