Месси имеет рекордное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, это предложение — единственное, что есть в данный момент у игрока. Возможный переход футболиста обсуждался во время недавней несанкционированной поездки форварда на Ближний Восток.
Отмечается, что предлагаемый контракт рассчитан на 2 сезона с возможностью продления на ещё один год (как в «Пари Сен-Жермен», но парижане решили не активировать опцию). Зарплата — от 500 до 600 млн евро, она будет рекордной.
Сам Месси хочет продолжать играть на высоком уровне до Кубка Америки 2024 года, поэтому у него в приоритете варианты из Европы. «Барселона» — один из претендентов на Лео, но «сине-гранатовым» для начала нужно решить вопрос с регистрацией футболистов.
Защитник каталонцев Жорди Альба и его партнёр по команде — полузащитник Серхио Бускетс также получили предложения из Саудовской Аравии, чтобы убедить Лионеля согласиться на трансфер. Кроме того, в шорт-листе находится и защитник ПСЖ Серхио Рамос. Контракты могут предложить Анхелю Ди Марии и Леандро Паредесу, с которыми Месси выступает в сборной Аргентины.
Не обязательно, чтобы все эти игроки оказались в одном клубе. Более вероятной целью является собрать футболистов в командах из Эр-Рияда.
Роналду тут хвастался на весь мир, что он такой гениальный, самый дорогой в мире с зарплатой в $100 млн в год + 60 доходы вне поля, а тут Месси предлагают от 500 до 600 млн евро чисто зарплаты, не говоря уже какой бум подымится от его приезда.
Помниться как представители «Аль-Наср» приезжали на ЧМ в Катар, что бы уговорить Месси перейти, но им он отказал. И тогда «Аль-Наср» по остаточному принципу купила Роналду. Им просто позарез была нужна звезда, а у Роналду не было выбора, так как от него отказались все большие клубы Европы.
Конечно пока это всё слухи, но если перейдёт, то это будет что то нечто.
А что? Сорвёт офигительный куш, а потом можно будет через год-два вернутся в Барсу и закончить карьеру в родном клубе.
Роналду тут хвастался на весь мир, что он такой гениальный, самый дорогой в мире с зарплатой в $100 млн в год + 60 доходы вне поля, а тут Месси предлагают от 500 до 600 млн евро чисто зарплаты, не говоря уже какой бум подымится от его приезда.
Помниться как представители «Аль-Наср» приезжали на ЧМ в Катар, что бы уговорить Месси перейти, но им он отказал. И тогда «Аль-Наср» по остаточному принципу купила Роналду. Им просто позарез была нужна звезда, а у Роналду не было выбора, так как от него отказались все большие клубы Европы.
Конечно пока это всё слухи, но если перейдёт, то это будет что то нечто.
А что? Сорвёт офигительный куш, а потом можно будет через год-два вернутся в Барсу и закончить карьеру в родном клубе.