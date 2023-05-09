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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси имеет рекордное предложение из Саудовской Аравии

вчера, 08:28

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, это предложение — единственное, что есть в данный момент у игрока. Возможный переход футболиста обсуждался во время недавней несанкционированной поездки форварда на Ближний Восток.

Отмечается, что предлагаемый контракт рассчитан на 2 сезона с возможностью продления на ещё один год (как в «Пари Сен-Жермен», но парижане решили не активировать опцию). Зарплата — от 500 до 600 млн евро, она будет рекордной.

Сам Месси хочет продолжать играть на высоком уровне до Кубка Америки 2024 года, поэтому у него в приоритете варианты из Европы. «Барселона» — один из претендентов на Лео, но «сине-гранатовым» для начала нужно решить вопрос с регистрацией футболистов.

Защитник каталонцев Жорди Альба и его партнёр по команде — полузащитник Серхио Бускетс также получили предложения из Саудовской Аравии, чтобы убедить Лионеля согласиться на трансфер. Кроме того, в шорт-листе находится и защитник ПСЖ Серхио Рамос. Контракты могут предложить Анхелю Ди Марии и Леандро Паредесу, с которыми Месси выступает в сборной Аргентины.

Не обязательно, чтобы все эти игроки оказались в одном клубе. Более вероятной целью является собрать футболистов в командах из Эр-Рияда.

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Все комментарии
Икарус
Икарус
вчера в 18:15
Сомневаюсь, что аргентинский друг Израиля переедет в СА
амурец
амурец ответ L.Hamilton (раскрыть)
вчера в 15:06
Прикольно будет
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:47
Правильно сделает что поедет. Два года отыграл и на должность в Барсе - жизнь удалась!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 14:03
Надоть раскрыть Вам мысль?!)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:25
Поведется...))
lotsman
lotsman
вчера в 13:23
Эта сага о переходе Месси наверное никогда не кончится.))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:12
Месси имеет, но жена против..
Zangiota
Zangiota ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 10:52
Это уже не мешок картошки, а целый эшалон. Он с эксковатором будет грезит эти деньги.
Baggio R.
Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:48
Неужели ещё кто-то верит жёлтой прессе? 🤦
L.Hamilton
L.Hamilton ответ амурец (раскрыть)
вчера в 10:36
Чисто чтоб у Роналду бомбануло.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:06
Скоро шейхи всех топовых игроков скупят,
и футбол в Европе деградирует...
амурец
амурец
вчера в 09:54
То есть ПСЖ мог продлить соглашение с Месси аатоматически? Ну теперь понятно кто сомневается в нужности продления. А саудиты решили у себя собрать всех пенсионеров?
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:53
Вот это бабки там крутятся, какой же Аль-Хиляль будет дорогой клуб в скором времени.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:50
Все предыдущие мызгания папы и сына (трёп на коленях о любви и желании играть в Барсе) были направлены на банальное увеличение суммы за присутствие в посредственной команде ОАЭ и её отжатии ввиде заключения контракта, Решалась правда ещё одна решаемая шероховатость - Месси формировал свою футбольную свиту (Бускетс и К"), которые на зелёной поляне будут подносить круглого...
В сухом остатке, как говорят, ничего личного, просто бизнес, мну бы добавил:
- Во всей красе!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 09:43
Что за зарплаты в 500-600 миллионов? Какие то рамки необходимо придерживаться. Жаль конечно если Месси таки выберет мешки денег недели играть ещё пару сезонов на самом высоком уровне. Хотя о чём говорить многие топ игроки в раннем возрасте уезжают туда где куча денег. Нежели оставаться на виду и иметь хорошие варианты продолжение карьеры. А Месси уже всё что можно взял как на клубном так и на индивидуальном уровне. На эти пару сезонов возможно к него в планах и есть заработать столько сколько он за карьеру не зарабатывал. Интересно будет понаблюдать чем всё это закончится!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:20
Может лучше в америку,в млс!
собакин6762
собакин6762
вчера в 09:19
Хорошая прибавка к пенсии !
ue2d6bn6upe6
ue2d6bn6upe6
вчера в 09:12
Жадный гном выберет деньги
Vadik
Vadik
вчера в 09:06
Главное, что больше, чем у Роналду)))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:05
Думаю, что не стоит ему лезть в СА... пусть играет в Европе...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:05
Суммы контракта впечатляют
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:03, ред.
Хотели бы усилиться - купили ли бы молодых и перспективных....
Хотели понтануться - купят престарелых но именитых....

По-любому вся зарплата пенсобарсов окупиться....за день...
Ибо там где платят зарплату в 600 млн евро...походу и детишки в школу на завтраки меньше миллиона евро с собой не берут...))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ mat5fmh8vd45 (раскрыть)
вчера в 08:59
Зачем так грубо? Назовите его культурно,к примеру,Мистер Дуршлаг.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 08:58
Даже сам Погонщик Верблюдов его пригласил! Отравить на приветственном обеде хочет...
Elliada
Elliada
вчера в 08:56
Месси рано уходить из Европы. Он на пороге великих рекордов. К примеру, выигранный чемпионат Франции станет для Месси 43-м трофеем в карьере, он сравняется с Дани Алвесом, а следующий выигранный трофей вознесет его до статуса самого титулованного футболиста в истории. В СА он может выиграть трофеи, но ценность этих трофеев будет невысокой. + в СА не сможет толком подготовиться к КА 2024. Поэтому считаю, что Месси останется в Европе, как минимум на год.
adekvat
adekvat ответ mat5fmh8vd45 (раскрыть)
вчера в 08:54
Волосы вырвет все, как только шампунь потом рекламировать?
a3p8h7kxjuky
a3p8h7kxjuky
вчера в 08:40
Это будет не просто рекордной, она будет просто не досягаемая на долгие времена.
Роналду тут хвастался на весь мир, что он такой гениальный, самый дорогой в мире с зарплатой в $100 млн в год + 60 доходы вне поля, а тут Месси предлагают от 500 до 600 млн евро чисто зарплаты, не говоря уже какой бум подымится от его приезда.
Помниться как представители «Аль-Наср» приезжали на ЧМ в Катар, что бы уговорить Месси перейти, но им он отказал. И тогда «Аль-Наср» по остаточному принципу купила Роналду. Им просто позарез была нужна звезда, а у Роналду не было выбора, так как от него отказались все большие клубы Европы.

Конечно пока это всё слухи, но если перейдёт, то это будет что то нечто.
А что? Сорвёт офигительный куш, а потом можно будет через год-два вернутся в Барсу и закончить карьеру в родном клубе.
q7pky5wt3w68
q7pky5wt3w68
вчера в 08:39
скоро мессифанам придётся переобуваться, арабская лига станет топ чемпионатом)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:37
Вот и спектаклю (где Месси думает продлить контракт с Парижанами или нет) конец. Потому-что оказывается Псж если захочет, может его автоматом продлить. Как я и говорил раньше, попахивает тем, что Псж пытается его слить со своих плеч.
mat5fmh8vd45
mat5fmh8vd45
вчера в 08:30
Дырчатый гей-нарцисс изведётся весь.
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