Месси имеет рекордное предложение из Саудовской Аравии

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вчера, 08:28

Нападающий ПСЖ получил рекордное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, это предложение — единственное, что есть в данный момент у игрока. Возможный переход футболиста обсуждался во время недавней несанкционированной поездки форварда на Ближний Восток.

Отмечается, что предлагаемый контракт рассчитан на 2 сезона с возможностью продления на ещё один год (как в «Пари Сен-Жермен», но парижане решили не активировать опцию). Зарплата — от 500 до 600 млн евро, она будет рекордной.

Сам Месси хочет продолжать играть на высоком уровне до Кубка Америки 2024 года, поэтому у него в приоритете варианты из Европы. «Барселона» — один из претендентов на Лео, но «сине-гранатовым» для начала нужно решить вопрос с регистрацией футболистов.

Защитник каталонцев и его партнёр по команде — полузащитник также получили предложения из Саудовской Аравии, чтобы убедить Лионеля согласиться на трансфер. Кроме того, в шорт-листе находится и защитник ПСЖ . Контракты могут предложить Анхелю Ди Марии и Леандро Паредесу, с которыми Месси выступает в сборной Аргентины.

Не обязательно, чтобы все эти игроки оказались в одном клубе. Более вероятной целью является собрать футболистов в командах из Эр-Рияда.