«Краснодар-2» вылетел из Первой лиги .

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вчера, 17:11

«Краснодар-2» проиграл «Алании» в матче 31-го тура Первой лиги (2:5).

Команда, которая занимает 18-е место с 22 очками, потеряла все шансы на сохранение места в первенстве на следующий сезон. На 14-й строчке находится «Велес», имея в активе 33 балла.

«Быки» дебютировали в турнире в сезоне 2018/19.

Владикавказский клуб располагается на 3-й позиции, у коллектива 55 пунктов.