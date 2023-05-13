«Краснодар-2» вылетел из Первой лиги .

«Краснодар-2» проиграл «Алании» в матче 31-го тура Первой лиги (2:5).
Команда, которая занимает 18-е место с 22 очками, потеряла все шансы на сохранение места в первенстве на следующий сезон. На 14-й строчке находится «Велес», имея в активе 33 балла.
«Быки» дебютировали в турнире в сезоне 2018/19.
Владикавказский клуб располагается на 3-й позиции, у коллектива 55 пунктов.
Немного об игре Алания - Краснодар-2. По мне как болельщика Алании, то игра молодых Бычков очень даже достойна, чтобы команда осталась в ФНЛ. Да и частенько смотрю игры Краснодара и Краснодара-2, и мне нравится сама концепция и то что у Быков есть конкретика в тактических схемах и политике клуба, это развитие атакующего стиля, что очень радует. Нет конкретных автобусов, нет политики забил и откатился всей командой на удержание счёта. И даже сегодня команда Бычков проигрывая со счётом 4:1, шла вперёд и всё таки смогли забить, хотя и пропустили.
Такой футбол всё равно будет радовать болельщиков обеих команд, даже если итоговый счёт на табло 5:2. Чем они бы проиграли со счётом 1:0. В любом случае пожелаю молодёжи Краснодара не отчаиваться, всё у вас ещё впереди, учитывая что это самый молодой клуб России !
Немного об игре Алания - Краснодар-2. По мне как болельщика Алании, то игра молодых Бычков очень даже достойна, чтобы команда осталась в ФНЛ. Да и частенько смотрю игры Краснодара и Краснодара-2, и мне нравится сама концепция и то что у Быков есть конкретика в тактических схемах и политике клуба, это развитие атакующего стиля, что очень радует. Нет конкретных автобусов, нет политики забил и откатился всей командой на удержание счёта. И даже сегодня команда Бычков проигрывая со счётом 4:1, шла вперёд и всё таки смогли забить, хотя и пропустили.
Такой футбол всё равно будет радовать болельщиков обеих команд, даже если итоговый счёт на табло 5:2. Чем они бы проиграли со счётом 1:0. В любом случае пожелаю молодёжи Краснодара не отчаиваться, всё у вас ещё впереди, учитывая что это самый молодой клуб России !