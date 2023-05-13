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«Краснодар-2» вылетел из Первой лиги

вчера, 17:11

«Краснодар-2» проиграл «Алании» в матче 31-го тура Первой лиги (2:5).

Команда, которая занимает 18-е место с 22 очками, потеряла все шансы на сохранение места в первенстве на следующий сезон. На 14-й строчке находится «Велес», имея в активе 33 балла.

«Быки» дебютировали в турнире в сезоне 2018/19.

Владикавказский клуб располагается на 3-й позиции, у коллектива 55 пунктов.

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Краснодар-2
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 04:29
Меня ещё больше удивляют знатоки как вы.
Худшая команда вылетает, а такие говорят, что команда достойна остаться.
Вот только не понятно по какому параметру.
Пусть играют там где им место по спортивному принципу, а не по симпатий там чьих то.
Вы ещё скажите, что и Анжи достойно было остаться в РПЛ. Один раз даже оставили, поддались на уговоры, ничего кроме позора не получилось.
Так же вы тут пытались Гогниева "великим" сделать, но оказался я прав, а не такой специалист как вы.
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:42
Рад, что Алания находится в зоне повышения
А насчёт дубля быков ничего страшного
У них все равно никаких турнирных задач не стоит
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:39
Меня удивляют такие знатоки как вы .
А вы случайно не знаете где и как играют такие команды как Зенит 2 , Динамо 2 , Торпедо 2 и т.д . Так я вам открою секрет, что они даже там не блещут . А молодые парнишки из Краснодара, команда которая является самой молодой командой всего российского футбола умудрялась играть среди команд которые борятся за право выступать в РПЛ . Да и я на все сто процентов уверен что вы ни одной игры этой молодой команды и не видели. Зато взялись осуждать этих пацанят . И ещё, краснодарская академия сейчас одна из лучших в стране. Их молодёжь играет во многих клубах.
А вот молодёжь клубов РПЛ, которые даже в нижних лигах играют за выживание.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:45
Результаты работы футбольной академии налицо - вылетели из Первой лиги... Основная команда тоже не блещет результатами, а с учетом некоторых странных матчей становится вообще грустно....
А так начиналось.... Мечтали - на поле будут играть только свои воспитанники а тут тебе нате бабушка Юрьев день - прощай Пердив...
Начало заката?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:42
Краснодар 2 худшая команда первой лиги.
Больше всех проиграли, меньше всех забили, больше всех пропустили, статистика просто ужасающая.
У кого то есть сомнения, что такая команда вылетела из первой лиги?
Краснодар 2 в этом сезоне приносил радость только болельщикам других команд.
Жалко смотреть на такие команды, но это жизнь, это спорт худшие должны уходить туда, где им место.
TheBoLt
TheBoLt ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:39
А зачем? Аэропорт закрыт, зачем возить две команды на поезде, если во 2 лиге зона юг за 12 часов вдоль и поперек, да еще и клубным автобусом. Выйдут в ФНЛ, когда сами захотят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:10
Думаю что скоро вернутся обратно!
ДСА
ДСА
вчера в 17:40
Могут вмешаться потусторонние силы и оставить Краснодар-2 в ФНЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:39, ред.
«Краснодар-2» вылетел из Первой лиги .

Немного об игре Алания - Краснодар-2. По мне как болельщика Алании, то игра молодых Бычков очень даже достойна, чтобы команда осталась в ФНЛ. Да и частенько смотрю игры Краснодара и Краснодара-2, и мне нравится сама концепция и то что у Быков есть конкретика в тактических схемах и политике клуба, это развитие атакующего стиля, что очень радует. Нет конкретных автобусов, нет политики забил и откатился всей командой на удержание счёта. И даже сегодня команда Бычков проигрывая со счётом 4:1, шла вперёд и всё таки смогли забить, хотя и пропустили.

Такой футбол всё равно будет радовать болельщиков обеих команд, даже если итоговый счёт на табло 5:2. Чем они бы проиграли со счётом 1:0. В любом случае пожелаю молодёжи Краснодара не отчаиваться, всё у вас ещё впереди, учитывая что это самый молодой клуб России !
makkie
makkie
вчера в 17:25
Наверное Москва подсуетилась... по версии Хашига и Галицкого )))
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