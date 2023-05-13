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«Бавария» разгромила «Шальке»

вчера, 18:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 32-го тура Бундеслиги (6:0).

Нападающий Томас Мюллер вывел хозяев вперёд на 21-й минуте. Полузащитник Йозуа Киммих на 29-й удвоил преимущество мюнхенцев, реализовав пенальти. Форвард Серж Гнабри на 50-й забил 3-й гол команды, а на 66-й оформил дубль. Нападающий Матис Тель на 80-й сделал счёт ещё крупнее. Защитник Нуссаир Мазрауи на 90+2-й установил окончательные цифры на табло.

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, команда набрала 68 очков. «Шальке» опустился в зону стыков, у клуба из Гельзенкирхена 30 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Баварии»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:28
Бавария повеселилась
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:48
Не переживайте- всё у вас получится!!!
Тухель- очень Достойный тренер, но и ему надо время.
salleeh
salleeh ответ rain07 (раскрыть)
вчера в 21:14
Мане нужен креатив, нестандартные решения от партнеров, а в Баварии прямолинейная публика, с ней тяжело будет работать…
salleeh
salleeh
вчера в 21:11
Смотрел на МАТЧ ТВ, комментатор так себе «знаток футбола», хотел отменить пенальти в ворота Шальке…)))
Бавария в целом смотрелась достойно, но вот прессинг в исполнении одного или двух футболистов, ничего не даёт, кроме потери сил. Парящие угловые в исполнении Киммиха, слабонервным смотреть нельзя, они в этой жизни уже не забьют наверное с его подачи. Свою никчемность, весь матч доказывал Сане, как я завидую Мане, он хоть смог ему врезать…))) Понравились: Мазрауи, Гнабри и Коман… В общем пока нет уверенности, что всё наладилось, нужен соперник посильнее…
rain07
rain07
вчера в 20:55, ред.
Понравился пас Мане, перед голом Мазрауи. Очень эффектный. Может всё наладится у него и останется.. Он классный, только раскрыться не получается, всё против него в этом сезоне
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:41
Круто Бавария разобралась с Шальке!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:57
Бавария вышла из глубокого сна, поглядим, что дальше будет.
Palex
Palex ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:45
Шальке в последние годы, даже при спонсорстве Газпрома, болтался в конце турнирной таблице.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:19
Шальке это позорище какое то. Забились у себя во вратарской и отбивались с перепугу.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:46
Шальке отказались год назад от спонсорства Газпрома, а теперь сами страдают. могли не вмешивать спорт в политику, деньги не пахнут. Нравилось мне старое Шальке, а теперь борьба за жизнь
Capral
Capral
вчера в 18:44
Соперник не самый впечатляющий, но похоже- Бавария на правильном пути.
Болельщиков Мюнхена с победой!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Бавария потихонечку приходит в себя.
LOpp
LOpp
вчера в 18:29
Бавария за последние 7 матчей громила Шальке 5 раз.
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