«Бавария» разгромила «Шальке»

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вчера, 18:23

«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 32-го тура Бундеслиги (6:0).

Нападающий Томас Мюллер вывел хозяев вперёд на 21-й минуте. Полузащитник Йозуа Киммих на 29-й удвоил преимущество мюнхенцев, реализовав пенальти. Форвард Серж Гнабри на 50-й забил 3-й гол команды, а на 66-й оформил дубль. Нападающий Матис Тель на 80-й сделал счёт ещё крупнее. Защитник Нуссаир Мазрауи на 90+2-й установил окончательные цифры на табло.

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, команда набрала 68 очков. «Шальке» опустился в зону стыков, у клуба из Гельзенкирхена 30 баллов.