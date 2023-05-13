«Бавария» разгромила «Шальке»

«Бавария» одержала победу над «Шальке» в матче 32-го тура Бундеслиги (6:0).
Нападающий Томас Мюллер вывел хозяев вперёд на 21-й минуте. Полузащитник Йозуа Киммих на 29-й удвоил преимущество мюнхенцев, реализовав пенальти. Форвард Серж Гнабри на 50-й забил 3-й гол команды, а на 66-й оформил дубль. Нападающий Матис Тель на 80-й сделал счёт ещё крупнее. Защитник Нуссаир Мазрауи на 90+2-й установил окончательные цифры на табло.
«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, команда набрала 68 очков. «Шальке» опустился в зону стыков, у клуба из Гельзенкирхена 30 баллов.
Бавария в целом смотрелась достойно, но вот прессинг в исполнении одного или двух футболистов, ничего не даёт, кроме потери сил. Парящие угловые в исполнении Киммиха, слабонервным смотреть нельзя, они в этой жизни уже не забьют наверное с его подачи. Свою никчемность, весь матч доказывал Сане, как я завидую Мане, он хоть смог ему врезать…))) Понравились: Мазрауи, Гнабри и Коман… В общем пока нет уверенности, что всё наладилось, нужен соперник посильнее…
Бавария в целом смотрелась достойно, но вот прессинг в исполнении одного или двух футболистов, ничего не даёт, кроме потери сил. Парящие угловые в исполнении Киммиха, слабонервным смотреть нельзя, они в этой жизни уже не забьют наверное с его подачи. Свою никчемность, весь матч доказывал Сане, как я завидую Мане, он хоть смог ему врезать…))) Понравились: Мазрауи, Гнабри и Коман… В общем пока нет уверенности, что всё наладилось, нужен соперник посильнее…