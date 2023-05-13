«Спартак» вдесятером ушёл от поражения в матче с «Химками»

«Химки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.
На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. В дополнительное к первому тайму время красную карточку получил хавбек «Спартака» Даниил Денисов. На 56-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.
«Химки» идут на 15-м месте (18 очков), «Спартак» занимает 3-е место (50 очков).
Химки отчаянно бьются за РПЛ, но вряд ли им это поможет остаться в вышке.
Ну и судейство - Кукуляк мерзавец!
Взял и сломал игру. Левый штрафной, с которого Химки забили гол, левая ЖК Денисову и удаление, даже не смотрели VAR в эпизоде с падением Соболева в штрафной Химок. Да и вообще раздавал карточки избирательно.
С такой игрой Спартаку бы 4-е место удержать. А цска можно поздравить с серебром. Похоже, дерби превращается в формальность...
Химки отчаянно бьются за РПЛ, но вряд ли им это поможет остаться в вышке.
Ну и судейство - Кукуляк мерзавец!
Взял и сломал игру. Левый штрафной, с которого Химки забили гол, левая ЖК Денисову и удаление, даже не смотрели VAR в эпизоде с падением Соболева в штрафной Химок. Да и вообще раздавал карточки избирательно.
С такой игрой Спартаку бы 4-е место удержать. А цска можно поздравить с серебром. Похоже, дерби превращается в формальность...