«Спартак» вдесятером ушёл от поражения в матче с «Химками»

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вчера, 16:07

«Химки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ .

На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. В дополнительное к первому тайму время красную карточку получил хавбек «Спартака» Даниил Денисов. На 56-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.

«Химки» идут на 15-м месте (18 очков), «Спартак» занимает 3-е место (50 очков).