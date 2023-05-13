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«Спартак» вдесятером ушёл от поражения в матче с «Химками»

вчера, 16:07
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Химки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов. В дополнительное к первому тайму время красную карточку получил хавбек «Спартака» Даниил Денисов. На 56-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.

«Химки» идут на 15-м месте (18 очков), «Спартак» занимает 3-е место (50 очков).

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:39
Как в старом анекдоте-не шмогла я, не шмогла...
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:26
Спартак чудом спас ОЧКО
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:24
Приветствую, Виктор.

Весну мы проваливаем, это уже не секрет. Но я бы дал шанс Абаскалю. Менять его сейчас глупо, команда только строится, много новых имён и молодёжи. Весной просто катастрофическое невезение в атаке и уйма детских ошибок в защите. Ну и судейские фокусы, куда же без них.

Я уверен, что цска возьмёт 2-е место и Кубок. Они давно ничего не выигрывали и сейчас у них хорошая мотивация. Ну и где-то помогают им, я уверен. Плюс надо Федотову резюме сделать, мол такую команду выстроил.
pomor45
pomor45
вчера в 21:23
Видно эти совместные заседания судей с коллективом Спартака ничего, кроме вреда не приносит. Руководители Спартака решили, что всё выяснили, а игроки ждут судейских поблажек в виде двух-трёх пенальти в каждой игре. Судьи же решили, что уговор был на одну игру после первой тусовки, дали в ней три пеналя в пользу Спартака и теперь поправляют подмоченную репутацию.
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:13
Так Спартак проваливает весну, потому что судьи мерзавцы, или потому что с такой игрой ему и 4 место удержать трудно?
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Макс, привет!
Макс, не сочти за троллинг, но ведь недавно, ты советовал нам менять тренера. А как вам, тоже, может стоит задуматься...?
Знаешь, Макс, нам бы такую атаку как у вас- не знали бы мы горя!!!
Ваше дерби- никогда формальностью не станет!!! Слишком глубоки исторические корни...
Capral
Capral
вчера в 18:33
    протон
    протон
    вчера в 18:19, ред.
    Да эмоции одни Capral играл я за Спартак в молодости, но конечно не московский. Я такой тип который не могу не критиковать тот клуб за который я болею или болел если есть огрехи и показатили низкие. Тот же МЮ. Челси. да их очень много. Барселона,Реал. МС.
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 18:12
    Сергеич, Дорогой- я полностью разделяю твои взгляды на жизнь- я и сам такой. Но в спорте, наши суждения несколько расходятся, такое бывает- это нестрашно. Мое Уважение к тебе, меньше не станет, никогда, и моя симпатия- тоже!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:08
    Я понимаю, что происходит. За спиной годы, дороги, жизнь и есть вещи, которые мне не по душе. Ценности другие и к сожалению от этого не деться. ЕЛГ давно часть системы и берет от нее сполна и возьмёт ещё.
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 17:57
    Сергеич, хоть ты и не девушка, но все-равно, ты- красавец!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:42, ред.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 17:40
      А могли бы ведь и крупно проиграть...Химки то на ходу!Повезло...
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 17:35
      Уйти от поражения с Химками...звучит круто!
      Capral
      Capral ответ альсато (раскрыть)
      вчера в 17:35
      Никогда не было!!!
      Serious94
      Serious94
      вчера в 17:32
      Я вот спрошу у Спартаковцев ,тут тоже судьи и Зенит виноват? Или Все же не компетентные органы клуба Спартак( игроки, руководство и иже с ними)?
      Capral
      Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 17:29
        Capral
        Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 17:25, ред.
        Мне очень понравилась ваша игра в Питере, и даже прессинг, которого я терпеть не могу. Вы смотрелись интереснее, конструктивнее и точно не должны были проиграть. Но сейчас, я не конкретно об игре с Химками, а только об одном эпизоде этой игры, который мог серьезно отразиться на итоговом результате, только и всего.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 17:24
        А ты приглядись, как судят команду ЕЛГ. То же самое было с тем составом в 2013-2015 г. Судейский корпус по простому закрывает глаза на нарушения гинеровцев. Или наказывают, когда результат сделан. Это видно практически в каждом матче, где соперник упирается. Исключение было Химки.
        альсато
        альсато ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 17:23
        я не знаю..с какого времени это пошло..но догадываюсь...раньше играли (бывало) нагло, порой бывало грубо, но грязно-никогда!
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 17:21, ред.
        Российские сейчас рулят в зените, цска,ростове, локо и там порядок и с местами и с игрой. Локо правда возрождается пока после деятельности мошенника Цорна но игра хороша, поставлена
        Capral
        Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 17:18
        Я никогда не солидарен, если совершаются ошибки. Другое дело, если игрок бьет соперника локтем по морде, а судья, стоящий буквально в метре от места события, делает вид, что не заметил нарушения, потому что, это уже грозило КК. И при чем здесь Гинер? Я против любого нарушения, против любой грубости.
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак ответ LOpp (раскрыть)
        вчера в 17:17
        А кто рулить и платить будет...???...)
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 17:17
        Да лучше бы проиграли,все равно играть не умеют.
        LOpp
        LOpp ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
        вчера в 17:16
        Лучше руководство!
        альсато
        альсато ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 17:15
        наказания без нарушения не бывает!...хотя бы потому, что оказался не в том месте и в не то время)))))
        Напрасный труд
        Напрасный труд
        вчера в 17:15
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 17:10
            Vadik
            Vadik
            вчера в 17:09
            У Спартака, похоже, руки опускаются. Можно сколько угодно говорить про удаление, итп, но... Что мешало в первом тайме решить исход матча? Не Зенит же сегодня соперником был...
            альсато
            альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
            вчера в 17:04
            в погоне за улучшением, есть риск ухудшить то, что и так хорошо)))))
            Гость
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