«Ньюкасл» упустил победу над «Лидсом» в матче с тремя пенальти

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вчера, 16:29

«Лидс» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в матче 36-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил защитник «Лидса» Люк Эйлинг. На 28-й минуте нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд не реализовал пенальти. На 31-й минуте форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон забил одиннадцатиметровый. На 69-й минуте Уилсон оформил дубль, снова реализовав пенальти. На 79-й минуте защитник «Лидса» Расмус Кристенсен сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Лидса» Эктор Фирпо.

«Лидс» идёт на 18-м месте (31 очко), «Ньюкасл» занимает 3-е место (66 очков).