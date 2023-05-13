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«Ньюкасл» упустил победу над «Лидсом» в матче с тремя пенальти

вчера, 16:29
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс2 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Лидс» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в матче 36-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил защитник «Лидса» Люк Эйлинг. На 28-й минуте нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд не реализовал пенальти. На 31-й минуте форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон забил одиннадцатиметровый. На 69-й минуте Уилсон оформил дубль, снова реализовав пенальти. На 79-й минуте защитник «Лидса» Расмус Кристенсен сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Лидса» Эктор Фирпо.

«Лидс» идёт на 18-м месте (31 очко), «Ньюкасл» занимает 3-е место (66 очков).

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Стадион «Элланд Роуд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Лидс»
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:00
За три тура до конца чемпионата в английской Премьер-Лиге Ньюкасл сравнялся по очкам с МЮ, но всё же выше благодаря домашней победе над конкурентом. Если взглянуть на расписание оставшихся матчей, то соперники у "сорок" посерьёзнее это и Брайтон, намеренный всерьёз пробиться на следующий год в Еврокубки и Лестер, ведущий отчаянную борьбу за сохранение прописки в стане сильнейших, и потерявший всякую мотивацию Челси с которым кстати красно-белым тоже предстоит сыграть в предпоследнем туре. И хоть у Манчестера не столь серьёзные соперники, но это всё же английская Премьер-Лига, а не российская, тут любая команда из "подвала может обыграть любую с "олимпа". Ждать осталось недолго, развязка близка. Болейте за своих, а не против чужих!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:41
В итоге обе команды потеряли важные очки.
BDA8181
BDA8181
вчера в 17:04
Сороки усложняют себе жизнь.
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 16:44
В первом предложении ошибка
Сыграли 2:2 , а не 1:1
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:41
Что то к концу чемпов вообще непонятные результаты...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Такого исхода я вообще не ожидал. Ньюкасл должен был выносить Лидс. Ну это футбол.
Гость
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