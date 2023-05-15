Клубы Российской Премьер-Лиги и Медиалиги могут сыграть в супертурнире

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сегодня, 19:29

Клубы РПЛ работают над организацией супертурнира с участием команд Медиалиги.

Соревнование может пройти в рамках межсезонья 2024 года — в этот период состоится чемпионат Европы в Германии (14 июня — 14 июля).

Клубы вряд ли смогут провести сборы в Европе, поэтому турнир с коллективами Медиалиги может помочь разнообразить подготовку команд к сезону.