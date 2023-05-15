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Клубы Российской Премьер-Лиги и Медиалиги могут сыграть в супертурнире

сегодня, 19:29

Клубы РПЛ работают над организацией супертурнира с участием команд Медиалиги.

Соревнование может пройти в рамках межсезонья 2024 года — в этот период состоится чемпионат Европы в Германии (14 июня — 14 июля).

Клубы вряд ли смогут провести сборы в Европе, поэтому турнир с коллективами Медиалиги может помочь разнообразить подготовку команд к сезону.

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Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Сайт kazanfirst.ru
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Все комментарии
собакин6762
собакин6762
сегодня в 22:23
Посмеяться над РПЛ ?
dok66
dok66
сегодня в 22:15
Какой то повод мутный - "вряд ли смогут провести сборы в Европе" . Как будто прошлым летом все в Испании, Италии и иже с ними сборы проводили . Турнир то можно провести , но клубы РПЛ просто выставят молодежки . А вот это будет действительно заруба .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:59
Что они ещё придумают, чтоб отвлечь внимание людей от общих проблем?
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 21:46
Почему пишите свои стишки вы
А стыдно мне, когда я это читаю?
lotsman
lotsman
сегодня в 21:22
А что, интересная межсезонка может получиться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 21:10
Всё дело в "интересе"!
memphis
memphis
сегодня в 21:04
Суперлига по-русски
1580556558
1580556558
сегодня в 20:49
Останется еще сыграть с детскими спортивными школами и женскими командами. Хотя не стоит, могут и опозориться. Лучше со школьниками во дворе.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:47
Клубы Премьер-Лиги вряд ли захотят позориться в матчах с медийными.
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:44
Ага, и к нам в РФС попросится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:37
Умеют наши функционеры ответочку сварганить....
Кому теперь нужен этот ЧЕ...когда тут такое...
РПЛ против МедиаЛиги....
Чиферин от зависти в отставку уйдёт....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:36
"Ударим супертурниром.." и "утрем нос"- проходящему в это же время турниру в Германии....)
Igo0rek
Igo0rek ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 20:20
Консерваторов в мире поменьше, ведь от них одна духота; РПЛ от того и ужасна, ведь таких как ты до69я...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:49
Разный уровень.
Иногда на матчах РПЛ засыпаешь.....
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:45
Ах,какая дурная забава,много в мире дурных затей;видно курят различные травы,потому РПЛ без идей.
Гость
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