Клубы Российской Премьер-Лиги и Медиалиги могут сыграть в супертурнире

Клубы РПЛ работают над организацией супертурнира с участием команд Медиалиги.
Соревнование может пройти в рамках межсезонья 2024 года — в этот период состоится чемпионат Европы в Германии (14 июня — 14 июля).
Клубы вряд ли смогут провести сборы в Европе, поэтому турнир с коллективами Медиалиги может помочь разнообразить подготовку команд к сезону.
А стыдно мне, когда я это читаю?
А стыдно мне, когда я это читаю?
Кому теперь нужен этот ЧЕ...когда тут такое...
РПЛ против МедиаЛиги....
Чиферин от зависти в отставку уйдёт....
Кому теперь нужен этот ЧЕ...когда тут такое...
РПЛ против МедиаЛиги....
Чиферин от зависти в отставку уйдёт....
Иногда на матчах РПЛ засыпаешь.....
Иногда на матчах РПЛ засыпаешь.....