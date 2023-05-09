«Сочи» может выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ

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вчера, 16:39

Генеральный директор «Сочи» допустил, что клуб может выдвинуть кандидатуру в правление Российской Премьер-Лиги.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ , на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор Российской Премьер-Лиги. Глава организации Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления будет определён закрытым голосованием.