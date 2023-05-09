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«Сочи» может выдвинуть кандидатуру в правление РПЛ

вчера, 16:39

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко допустил, что клуб может выдвинуть кандидатуру в правление Российской Премьер-Лиги.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор Российской Премьер-Лиги. Глава организации Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления будет определён закрытым голосованием.

Нам интересно всё, что касается развития футбола. Возможно [выдвинем кандидатуру].

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Все комментарии
dckw58qkqfht
dckw58qkqfht
вчера в 20:16
Лучше бы тренера нормального нашли.
wjmhu5hwykcy
wjmhu5hwykcy
вчера в 16:50
Сейчас скажут, что газпром своих толкает.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:48
Какое эпохальное событие.
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