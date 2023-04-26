Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Президент РПЛ поддержал идею возвращения пива на стадионы в России

вчера, 13:00

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы России.

Позицию футбольной общественности озвучил Митрофанов. Я не буду повторять тезисы коллег. Напомню, что, когда закон утверждался в первом чтении, только что отгремел лучший чемпионат мира, готовились к чемпионату Европы, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, клубы участвовали в международных соревнованиях, продавали футболистов в другие клубы. Средняя посещаемость была около 18 тысяч зрителей — получали определённые доходы.

Сейчас времена другие. На стадионах стало безопаснее. Сейчас средняя посещаемость 6,5 тысячи. Международных турниров нет. Международные партнёры ушли. Клубы еженедельно теряют деньги. РПЛ для нас — продукт номер один. Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдём возможность.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алаев рассказал о функциях правления Российской Премьер-Лиги
Вчера, 19:12
Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля
21 апреля
В РПЛ допустили возможность изменения формата чемпионата в сезоне 2023/24
19 апреля
РПЛ приняла положение о Суперкубке России
01 апреля
Глава РПЛ рассказал о переговорах с УЕФА
11 февраля
В РПЛ прокомментировали уход 10 сотрудников
20 октября 2022
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:12
согласен. мамы, дети, пенсионеры и инвалиды должны иметь возможность надраться пивасом на стадионе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:33
1. При выдаче Fan ID будет учитываться сколько пивка хозяин может кинуть за воротник в один пятак?)
2. А как быть с писсуарами...? Или опять сорок пять?))
hgvmbc3ca5r5
hgvmbc3ca5r5
вчера в 15:05
Главное следить, что бы свиньи не нажирались, а так можно понемногу.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:25
Утратив чувство коллектива,по трезвым лицам не скорбя,страна,упившаяся пивом,благославляю я тебя!
112910415
112910415
вчера в 13:30
да, да !
и водки чтоб немножко ....
альсато
альсато
вчера в 13:26
не видел НИОДНОГО болельщика трезвым на трибуне, кроме детей))))
tsy3a92vh986
tsy3a92vh986
вчера в 13:04
Теперь все указы обратно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 