Президент РПЛ поддержал идею возвращения пива на стадионы в России

Президент РПЛ поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы России.

Позицию футбольной общественности озвучил Митрофанов. Я не буду повторять тезисы коллег. Напомню, что, когда закон утверждался в первом чтении, только что отгремел лучший чемпионат мира, готовились к чемпионату Европы, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, клубы участвовали в международных соревнованиях, продавали футболистов в другие клубы. Средняя посещаемость была около 18 тысяч зрителей — получали определённые доходы.