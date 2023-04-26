Алаев рассказал о функциях правления Российской Премьер-Лиги

Глава РПЛ рассказал о назначении правления Премьер-Лиги.

Любой клуб может выдвинуть кандидата. Сегодня определились с правлением, потому что на самом деле долго вели дискуссию, была рабочая группа, споры. Есть ряд клубов, которые считают, что правление необходимо сохранить, есть те, кто считают, что это излишний орган. Тем не менее приняли решение, что правление должно быть, определили, что это будут пять представителей клубов, два — от лиги, утвердили положение.

На следующем заседании любой клуб может выдвинуть своего представителя. Закрытым голосованием определится состав правления, я автоматически вхожу, голосовать не буду, голосуют только клубы. Функция правления? Это консультативный орган, который рассматривает все предложения, коммерческие, финансовые, готовит позицию для общего собрания.