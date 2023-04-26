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Алаев рассказал о функциях правления Российской Премьер-Лиги

вчера, 19:12

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о назначении правления Премьер-Лиги.

Любой клуб может выдвинуть кандидата. Сегодня определились с правлением, потому что на самом деле долго вели дискуссию, была рабочая группа, споры. Есть ряд клубов, которые считают, что правление необходимо сохранить, есть те, кто считают, что это излишний орган. Тем не менее приняли решение, что правление должно быть, определили, что это будут пять представителей клубов, два — от лиги, утвердили положение.

На следующем заседании любой клуб может выдвинуть своего представителя. Закрытым голосованием определится состав правления, я автоматически вхожу, голосовать не буду, голосуют только клубы. Функция правления? Это консультативный орган, который рассматривает все предложения, коммерческие, финансовые, готовит позицию для общего собрания.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:29
Да все тут понятно, пятерым уважаемым людям нет почетной должности. Если нет должности, а люди достаточно уважаемы, надо создать комитет, департамент, любую другую подобную структуру, которая будет делать видимость работы
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:24
Толочь воду в ступе , - бесполезное занятие !)
Делом займитесь в конце концов, а не плодите филиалы для тех кому делать нечего.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:22
Я тоже хочу рассматривать коммерческие и финансовые предложения.Возьмите меня от части болельщиков ,именуемых "Кузьмичами".
морозз
морозз
вчера в 20:19
Посмотришь на нашу страну и понимаешь, что она состоит из одних только органов…эта мода ударила и по нашему футболу!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
Повеяло политучёбой из прошлого века...
"Спаси и сохрани...!")
Гость
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