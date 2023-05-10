В РПЛ назвали претендентов на вакантные места в исполком РФС

Президент РПЛ сообщил о претендентах на вакантные места в исполком РФС .

В пятницу состоится общее собрание РПЛ , в повестке которого запланирован единственный вопрос — о выборе кандидатов в исполком РФС . На два вакантных места до сегодняшнего дня претендовали гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, президент «Сочи» Борис Ротенберг и вице‑президент «Ростова» Рустем Сайманов.