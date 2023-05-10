В РПЛ назвали претендентов на вакантные места в исполком РФС

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о претендентах на вакантные места в исполком РФС.
В пятницу состоится общее собрание РПЛ, в повестке которого запланирован единственный вопрос — о выборе кандидатов в исполком РФС. На два вакантных места до сегодняшнего дня претендовали гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, президент «Сочи» Борис Ротенберг и вице‑президент «Ростова» Рустем Сайманов.
Однако сегодня Рустем Фидаевич попросил его исключить из списка кандидатов. Об этом он уведомил лигу официально. Вместе с тем, в соответствии с нормативными документами РФС и РПЛ клубы имеют право выдвигать своих кандидатов в исполком РФС вплоть до начала голосования.
В этом случае у Химок будут неплохие шансы не проиграть.
В этом случае у Химок будут неплохие шансы не проиграть.