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В РПЛ назвали претендентов на вакантные места в исполком РФС

вчера, 14:58

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о претендентах на вакантные места в исполком РФС.

В пятницу состоится общее собрание РПЛ, в повестке которого запланирован единственный вопрос — о выборе кандидатов в исполком РФС. На два вакантных места до сегодняшнего дня претендовали гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, президент «Сочи» Борис Ротенберг и вице‑президент «Ростова» Рустем Сайманов.

Однако сегодня Рустем Фидаевич попросил его исключить из списка кандидатов. Об этом он уведомил лигу официально. Вместе с тем, в соответствии с нормативными документами РФС и РПЛ клубы имеют право выдвигать своих кандидатов в исполком РФС вплоть до начала голосования.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 16:21
Либо зенитовца, либо сочинца выберут.
albucid
albucid
вчера в 15:48
Абаскаль упёртый, как баран, поэтому весьма вероятно, что в матче Химки - Спартак в рамке у красно-белых останется Селихов.
В этом случае у Химок будут неплохие шансы не проиграть.
Mozhay
Mozhay
вчера в 15:33
Зарему туда нужно срочно.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:22
Что-то не вижу себя в этом списке...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Побольше туда людей от мазутного Лукойла...
Гость
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