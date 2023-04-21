Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля. Повестка заседания включает следующие вопросы:
О структуре календаря РПЛ сезона 2023/2024;
О подготовке к сезону 2023/24;
О выборе игровых мячей для сезона 2023/24;
О вопросах судейства РПЛ;
О выборе делегата от АФК (Ассоциации Футбольных Клубов — прим. ред.) РПЛ для участия в очередной Конференции РФС;
Об утверждении Положения о Правлении АФК РПЛ;
О выборе аудиторской компании;
О выборе кандидатов в Исполком РФС от АФК РПЛ.
Ну разве что самая насущная проблема нашего футбола, скрывающаяся по третьим пунктом "О выборе игровых мячей для сезона 2023/24".....
По мне так лучше бы порешали с Fan Id....с весной-осенью....да понастроили бы всесезонных арен как у "Копенгагена" и "Зенита"....
А так.....обычное бессмысленное освоение средств....
Ну разве что самая насущная проблема нашего футбола, скрывающаяся по третьим пунктом "О выборе игровых мячей для сезона 2023/24".....
По мне так лучше бы порешали с Fan Id....с весной-осенью....да понастроили бы всесезонных арен как у "Копенгагена" и "Зенита"....
А так.....обычное бессмысленное освоение средств....