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вчера, 20:40

Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля. Повестка заседания включает следующие вопросы:

О структуре календаря РПЛ сезона 2023/2024;

О подготовке к сезону 2023/24;

О выборе игровых мячей для сезона 2023/24;

О вопросах судейства РПЛ ;

О выборе делегата от АФК (Ассоциации Футбольных Клубов — прим. ред.) РПЛ для участия в очередной Конференции РФС ;

Об утверждении Положения о Правлении АФК РПЛ ;

О выборе аудиторской компании;