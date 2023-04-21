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Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля

вчера, 20:40

Общее собрание Российской Премьер-Лиги состоится 26 апреля. Повестка заседания включает следующие вопросы:

О структуре календаря РПЛ сезона 2023/2024;

О подготовке к сезону 2023/24;

О выборе игровых мячей для сезона 2023/24;

О вопросах судейства РПЛ;

О выборе делегата от АФК (Ассоциации Футбольных Клубов — прим. ред.) РПЛ для участия в очередной Конференции РФС;

Об утверждении Положения о Правлении АФК РПЛ;

О выборе аудиторской компании;

О выборе кандидатов в Исполком РФС от АФК РПЛ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:51
После таких вот бесполезных сходок, отечественный футбол становится сильнее и привлекательнее. Да и вообще, нужно чаще собираться...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:25
А родителей пригласят???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:46
У меня какраз выходной, надо будет сходить!
Giovanny
Giovanny
вчера в 22:34
Толку от таких собраний всегда мало.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:55
Все эти бюрократические проволочки навряд ли интересны обывателям....
Ну разве что самая насущная проблема нашего футбола, скрывающаяся по третьим пунктом "О выборе игровых мячей для сезона 2023/24".....

По мне так лучше бы порешали с Fan Id....с весной-осенью....да понастроили бы всесезонных арен как у "Копенгагена" и "Зенита"....

А так.....обычное бессмысленное освоение средств....
lotsman
lotsman
вчера в 21:45
Вопрос о судействе должен быть самым главным.
drug01
drug01
вчера в 21:29
Программа очень насыщенная только нет пункта увеличения команд
Boricku
Boricku
вчера в 21:07
Главный вопрос про мячь.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:04
Ага, конечно, именно эти вопросы и будут обсуждать. Они будут делить бабло!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ AS1976 (раскрыть)
вчера в 20:57
Здравствуйте. Бан был за оскорбительное высказывание в адрес пользователя.
Гость
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