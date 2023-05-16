На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела».

На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же она — в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!