Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле

сегодня, 13:24

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела».

На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же она — в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Екатеринбург может принять финал Кубка России
12 мая
СлухиФинал Кубка России может пройти не в «Лужниках»
12 мая
Впервые за 15 лет в Перми на стадионе «Звезда» обновят газон
11 мая
МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 000 зрителей
06 мая
Стало известно, сможет ли Малком сыграть против «Спартака»
05 мая
В «Алании» отреагировали на информацию о проблемах в случае выхода в РПЛ
03 мая
Сортировать
Все комментарии
65yv4wxujq32
65yv4wxujq32
сегодня в 16:19
В цветах российского флага, удобненько...
ДСА
ДСА
сегодня в 15:24
И старый стадион вполне неплохо смотрится по телевидению.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:13
Жаль, что не крытый стадион
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:49
То, что происходит в Воронеже, отражает ситуацию в стране. Есть 34-тысячный Стадион Профсоюзов, при этом "Факел" строит себе "собственный" стадион на 10 тысяч мест, чтобы не зависеть от Стадиона Профсоюзов, да только и Стадион Профсоюзов, и "Факел" принадлежат Правительству Воронежской области.

Мало того, ради "Факела" только полгода назад был сделан дорогой ремонт Стадиона Профсоюзов (как отзываются, очень халявно).
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:26
Новый стадион для Факела - ведь это здорово!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 