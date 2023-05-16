На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале рассказал о ходе строительства нового стадиона «Факела».
На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без глобальных трудностей, сейчас подрядчики приступают к устройству футбольного поля, которое будет искусственным. Также утвердили цветовую гамму для сидений. Конечно же она — в цветах нашей любимой команды. Надеюсь, на этом стадионе огнеопасных ждут яркие матчи и много побед!
Мало того, ради "Факела" только полгода назад был сделан дорогой ремонт Стадиона Профсоюзов (как отзываются, очень халявно).
Мало того, ради "Факела" только полгода назад был сделан дорогой ремонт Стадиона Профсоюзов (как отзываются, очень халявно).