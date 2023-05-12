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Екатеринбург может принять финал Кубка России

сегодня, 16:32

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «Екатеринбург-Арена» может принять финальный матч Кубка России.

Мы всегда готовы. Мое мнение, что если выходит московский клуб, то всегда будет преимущество для московского клуба перед другими командами, которые выходят в финал. Мое мнение, что поспешное решение выбирать финал Кубка – неправильно. Считаю, что надо выбирать уже тогда, когда команды вышли в финал, чтобы все были в равных условиях, а то московские команды, еще раз повторяю, будут всегда иметь преимущество.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:21
По его логике, если московский клуб выходит в финал, то Москву нельзя выбирать, а если Урал, то Екатеринбург можно ??? Раньше когда то все финалы игрались в Москве и ничего. Если Гришу это волнует. то можно Ростов выбрать, или Нижний, или Питер. Да вариантов много.
sova147
sova147
сегодня в 17:44
Неужели есть большие надежды на финал???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:34
Иванов надеется увидеть в финале Урал?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:25, ред.
А почему не на Сахалине , там тоже есть команда и видимо болельщики , да и океан рядом !))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 17:18
На подготовку стадиона тоже время нужно, хороший пример это постоянное ранжирование стадионов, благо у нас их много хороших от ЧМ осталось. Зачем велосипед изобретать
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 16:55
Здравствуйте. О Вас не забыли, но не было заполнено достаточной информации (отсутствует адрес), поэтому приз не высылали.
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