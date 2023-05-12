Екатеринбург может принять финал Кубка России

Президент «Урала» сообщил, что «Екатеринбург-Арена» может принять финальный матч Кубка России.

Мы всегда готовы. Мое мнение, что если выходит московский клуб, то всегда будет преимущество для московского клуба перед другими командами, которые выходят в финал. Мое мнение, что поспешное решение выбирать финал Кубка – неправильно. Считаю, что надо выбирать уже тогда, когда команды вышли в финал, чтобы все были в равных условиях, а то московские команды, еще раз повторяю, будут всегда иметь преимущество.