Впервые за 15 лет в Перми на стадионе «Звезда» обновят газон

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что на стадионе «Звезда», где домашние матчи проводит «Амкар», впервые за 15 лет обновят газон.

Задача «Амкара» — выйти на ступеньку выше. Регион гарантировал клубу финансовую поддержку, увеличив долю финансирования с 50 до 70 процентов. При этом, хочу подчеркнуть, основная задача «Амкара» — это развитие детско-юношеского футбола.

Мы поработали со спонсорами совместно с руководством клуба, финансовая устойчивость позволяет выходить в Первую лигу — задача такая поставлена. В этом году мы обновим инфраструктуру, поменяем газон, чего не делалось лет 15, поработаем над трибунами. И клуб будет полностью соответствовать критериям Первой лиги.