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ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023

Впервые за 15 лет в Перми на стадионе «Звезда» обновят газон

вчера, 14:14

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что на стадионе «Звезда», где домашние матчи проводит «Амкар», впервые за 15 лет обновят газон.

Задача «Амкара» — выйти на ступеньку выше. Регион гарантировал клубу финансовую поддержку, увеличив долю финансирования с 50 до 70 процентов. При этом, хочу подчеркнуть, основная задача «Амкара» — это развитие детско-юношеского футбола.

Мы поработали со спонсорами совместно с руководством клуба, финансовая устойчивость позволяет выходить в Первую лигу — задача такая поставлена. В этом году мы обновим инфраструктуру, поменяем газон, чего не делалось лет 15, поработаем над трибунами. И клуб будет полностью соответствовать критериям Первой лиги.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:17
На искусственном газоне трава не растет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:16
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:11, ред.
После пропажи ещё одного игрока всё-таки решили обновить газон...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:27
После Премьер-Лиги ФНЛ смотрится очень дёшево.
drug01
drug01
вчера в 15:52
Долго ждали этого момента!
5r9ugxd52gvx
5r9ugxd52gvx
вчера в 14:37
А потом можно и Амкар вернуть в вышку
Гость
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