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МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 000 зрителей

сегодня, 13:54

По решению МВД вместимость «Лужников» сокращена до 15 тысяч.

Сообщается, что стадион не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности – прим.ред.).

На данный момент приказ распространяется на игры «Торпедо» в Премьер-Лиге. На арене состоится финал Кубка России, в котором 11 июня ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Урал». Стадион вмещает 81 000 зрителей во время спортивных мероприятий.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:28
Натуральный цирк :Стадион вместимостью 81 тысячи может принять только 15 000.Даже не знаю,что тут можно ещё комментировать и предполагать.Отмените приказ 1092 или снесите стадион.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:23
Финал просто убили этим решением.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:15, ред.
На Торпедо больше и не ходит.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:04
Совсем не факт, что с фанайди и 15 тыс. соберут, если билеты бесплатно реализовывать не будут. В любом случае отмазка будет по посещаемости, ну не разрешили больше и все
LOpp
LOpp
сегодня в 14:30
Для Торпедо эти ограничения не страшны
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:27
Когда там Путин выступал, нерукопожатных органов все устраивало))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:19
Кто то кому то не до дал
Гость
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