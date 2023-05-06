МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 000 зрителей

По решению МВД вместимость «Лужников» сокращена до 15 тысяч.
Сообщается, что стадион не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности – прим.ред.).
На данный момент приказ распространяется на игры «Торпедо» в Премьер-Лиге. На арене состоится финал Кубка России, в котором 11 июня ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Урал». Стадион вмещает 81 000 зрителей во время спортивных мероприятий.