МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 000 зрителей

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сегодня, 13:54

По решению МВД вместимость «Лужников» сокращена до 15 тысяч.

Сообщается, что стадион не соответствуют приказу 1092 (об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности – прим.ред.).