Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Кубок 2022/2023

Финал Кубка России может пройти не в «Лужниках»

сегодня, 13:14

Финальный матч Кубка России могут провести не на стадионе «Лужники».

Причиной тому является вероятный невысокий зрительский интерес, а также ограничения по вместимости со стороны правоохранительных органов.

На проведение данного матча претендуют «ВТБ Арена» в Москве, сочинский «Фишт», а также стадион «Нижний Новгород».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Екатеринбург может принять финал Кубка России
Сегодня, 16:32
Впервые за 15 лет в Перми на стадионе «Звезда» обновят газон
Вчера, 14:14
МВД ограничило вместимость «Лужников» до 15 000 зрителей
06 мая
Стало известно, сможет ли Малком сыграть против «Спартака»
05 мая
В «Алании» отреагировали на информацию о проблемах в случае выхода в РПЛ
03 мая
У стадиона «Спартака» может появиться новое название
30 апреля
Сортировать
Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 20:54
Да уж, сила. Не то, что какие-то ТАТУ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:23
Там придет тыс 5 не более. Нижний получше будет. А лучше всех был бы Ростов.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 18:13
В СССР,когда была СТОЛИЦА страны,почти все финалы проводились в Москве,на центральной арене,и это всеми воспринималось как нормальность.А с хуторскОй психологией,конечно,надо в Магадан перенести.Или циркулем намерить срединный город.Или как кретины из УЕФА-домой,к хозяевам,за Большую Лужу.
dok66
dok66
сегодня в 16:40
Лужники нет , да и ладно . Финал нужно проводить на нейтральном поле . Из всего представленного перечня - конечно Нижний !
adekvat
adekvat ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Нижний само то будет.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:58
ограничение от МВД до 15 тысяч зрителей
в финале только по фан-айди

эх, а какой был крутой финал в прошлом году, в Питере полгода зарево стояло после такого финала, что аж матч за Суперкубок к себе перенесли


valt134
valt134
сегодня в 14:46
Финал надо проводить в провинции. Там аншлаг обеспечен и людей порадовать будет возможность.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:37
Пустые трибуны будут просто портить финал.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:08
А я думал, что здесь хоть раз подойдут к выбору стадиона честно, чтобы ЦСКА НЕ ИГРАЛ В МОСКВЕ, это выглядит как игра ДОМА, а не на нейтральном поле. или трибуны делите пополам с финалистом, чтобы московский обладатель FanID не мог купить билет не на свою трибуну
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:01
Я буду топить за сочинский Фишт!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:40
Потом в претендентах окажется ВЭБ Арена). К бабке не ходи)).
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 13:32
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 