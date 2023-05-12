Финал Кубка России может пройти не в «Лужниках»

Финальный матч Кубка России могут провести не на стадионе «Лужники».
Причиной тому является вероятный невысокий зрительский интерес, а также ограничения по вместимости со стороны правоохранительных органов.
На проведение данного матча претендуют «ВТБ Арена» в Москве, сочинский «Фишт», а также стадион «Нижний Новгород».
в финале только по фан-айди
эх, а какой был крутой финал в прошлом году, в Питере полгода зарево стояло после такого финала, что аж матч за Суперкубок к себе перенесли
https://www.youtube.com/watch?v=qB74Kai55E8
в финале только по фан-айди
эх, а какой был крутой финал в прошлом году, в Питере полгода зарево стояло после такого финала, что аж матч за Суперкубок к себе перенесли