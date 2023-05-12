Финал Кубка России может пройти не в «Лужниках»

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сегодня, 13:14

Финальный матч Кубка России могут провести не на стадионе «Лужники».

Причиной тому является вероятный невысокий зрительский интерес, а также ограничения по вместимости со стороны правоохранительных органов.

На проведение данного матча претендуют «ВТБ Арена» в Москве, сочинский «Фишт», а также стадион «Нижний Новгород».