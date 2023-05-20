Стало известно, почему Спаллетти поссорился с Де Лаурентисом

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вчера, 09:37

принял решение покинуть «Наполи» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, причиной стал тот факт, что владелец клуба решил активировать опцию продления контракта с наставником до 2024 года без встречи и разговоров со Спаллетти.

После этого момента отношения между функционером и тренером испортились.