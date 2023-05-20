Стало известно, почему Спаллетти поссорился с Де Лаурентисом

Лучано Спаллетти принял решение покинуть «Наполи» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, причиной стал тот факт, что владелец клуба Аурелио Де Лаурентис решил активировать опцию продления контракта с наставником до 2024 года без встречи и разговоров со Спаллетти.
После этого момента отношения между функционером и тренером испортились.
И Хвичу с Осимхеном пусть заберёт...
Пусть Де Лаурентис сидит...на 5-ых..7-ых местах...как с Гаттузо...
И Хвичу с Осимхеном пусть заберёт...
Пусть Де Лаурентис сидит...на 5-ых..7-ых местах...как с Гаттузо...
- Лысый! Пить будешь? А баба твоя?
- Лысый! Пить будешь? А баба твоя?