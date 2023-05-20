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Стало известно, почему Спаллетти поссорился с Де Лаурентисом

вчера, 09:37

Лучано Спаллетти принял решение покинуть «Наполи» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, причиной стал тот факт, что владелец клуба Аурелио Де Лаурентис решил активировать опцию продления контракта с наставником до 2024 года без встречи и разговоров со Спаллетти.

После этого момента отношения между функционером и тренером испортились.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:04
Пусть уходит...коль не уважают...
И Хвичу с Осимхеном пусть заберёт...
Пусть Де Лаурентис сидит...на 5-ых..7-ых местах...как с Гаттузо...
Сп62
Сп62
вчера в 10:59
Спаллетти хотел пожизненного контракта.
y5syhc6dkca7
y5syhc6dkca7
вчера в 10:44
Потому что на банкете по поводу чемпионства нарезавшийся шеф всё время кричал ему при всех через стол:
- Лысый! Пить будешь? А баба твоя?
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:26
Лысого в Динамо!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 10:21
Да уж, плохи дела.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:00
Нельзя так делать, лишился приличного тренера, сам виноват.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:52
Новый контракт не устраивает Спаллетти.
wc8hvq9bx9bt
wc8hvq9bx9bt
вчера в 09:49
Владелец не прав, должны договориться, это будет на пользу всем
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:42
Владелец тем самым задел самолюбие Лучано, а после победы в чемпионате мог быть с тренером и по тактичнее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:38
Повод для ссоры так себе,думаю что причина в другом!
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