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Стало известно, кто возглавит «Наполи», если Спаллетти покинет клуб

вчера, 15:22

Лучано Спаллетти может покинуть должность главного тренера «Наполи» из-за разногласий с руководством клуба.

Неаполитанцы начали контактировать относительно возможного назначения в команду Рафаэля Бенитеса, который уже работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год.

Среди других кандидатов «Наполи» рассматривает Антонио Конте, Кристофа Гальтье (ПСЖ), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:35
Спаллетти заменить будет очень трудно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:31, ред.
Де Лаурентису нравится Бенитес, да и кандидат достойный, тут главное согласие самого Рафы.
Наполи сейчас очень похож на Ливерпуль образца Бенитеса.
Еще перед началом нынешнего сезона Наполи хотел взять Бенитеса.
Тут нужно брать команду, если останется Ким в команде. Главное сохранить лидеров.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:04
Неплохой вариант, а то уж опять думал Нагельсманн выплывет
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Кто-то уже подхватил, продолжение следует ...
yen6nfr4n8qe
yen6nfr4n8qe
вчера в 15:28
Я могу на 100% предсказать, что Наполи возглавит тренер.
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