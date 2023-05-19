Стало известно, кто возглавит «Наполи», если Спаллетти покинет клуб

Лучано Спаллетти может покинуть должность главного тренера «Наполи» из-за разногласий с руководством клуба.
Неаполитанцы начали контактировать относительно возможного назначения в команду Рафаэля Бенитеса, который уже работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год.
Среди других кандидатов «Наполи» рассматривает Антонио Конте, Кристофа Гальтье (ПСЖ), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
Наполи сейчас очень похож на Ливерпуль образца Бенитеса.
Еще перед началом нынешнего сезона Наполи хотел взять Бенитеса.
Тут нужно брать команду, если останется Ким в команде. Главное сохранить лидеров.
Наполи сейчас очень похож на Ливерпуль образца Бенитеса.
Еще перед началом нынешнего сезона Наполи хотел взять Бенитеса.
Тут нужно брать команду, если останется Ким в команде. Главное сохранить лидеров.