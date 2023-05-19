Спаллетти может покинуть «Наполи». Он поругался с Де Лаурентисом

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вчера, 14:16

может покинуть должность главного тренера «Наполи».

У итальянского специалиста испортились отношения с владельцем неаполитанского клуба . Функционер пытается наладить контакты с Лучано, однако пока безуспешно.

Во время недавней встречи Спаллетти отклонил предложение о продлении контракта до 2025 года с повышением заработной платы. Итальянский тренер либо покинет «Наполи» этим летом, либо может уйти после окончания сезона 2023/24, когда его соглашение с неаполитанцами подойдёт к концу.