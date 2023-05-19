Спаллетти может покинуть «Наполи». Он поругался с Де Лаурентисом

Лучано Спаллетти может покинуть должность главного тренера «Наполи».
У итальянского специалиста испортились отношения с владельцем неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом. Функционер пытается наладить контакты с Лучано, однако пока безуспешно.
Во время недавней встречи Спаллетти отклонил предложение о продлении контракта до 2025 года с повышением заработной платы. Итальянский тренер либо покинет «Наполи» этим летом, либо может уйти после окончания сезона 2023/24, когда его соглашение с неаполитанцами подойдёт к концу.
Думаю этот Наполи и Спалетти прыгнули выше головы. В следующем сезоне эта команда не повторит такой футбол + соперники научатся играть против них. Наверняка еще кого-то продадут из основы. Так что это была просто красивая вспышка в итальянском футболе.
Ну а так что, Спалетти не выглядит тренером, который сможет вытачивать из года в год команду, улучшая ее до совершенства. А Де Лаурентис не выглядит человеком, который будет вкладываться в игроков для тренера. Так что в целом все очевидно
Думаю этот Наполи и Спалетти прыгнули выше головы. В следующем сезоне эта команда не повторит такой футбол + соперники научатся играть против них. Наверняка еще кого-то продадут из основы. Так что это была просто красивая вспышка в итальянском футболе.
Ну а так что, Спалетти не выглядит тренером, который сможет вытачивать из года в год команду, улучшая ее до совершенства. А Де Лаурентис не выглядит человеком, который будет вкладываться в игроков для тренера. Так что в целом все очевидно