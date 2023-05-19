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Спаллетти может покинуть «Наполи». Он поругался с Де Лаурентисом

вчера, 14:16

Лучано Спаллетти может покинуть должность главного тренера «Наполи».

У итальянского специалиста испортились отношения с владельцем неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом. Функционер пытается наладить контакты с Лучано, однако пока безуспешно.

Во время недавней встречи Спаллетти отклонил предложение о продлении контракта до 2025 года с повышением заработной платы. Итальянский тренер либо покинет «Наполи» этим летом, либо может уйти после окончания сезона 2023/24, когда его соглашение с неаполитанцами подойдёт к концу.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:03
Реал хочет Анчелотти напнуть, ещё дурацкий Челси купи продай есть.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:04
жадный де Лаурентис
dhhns9556z5c
dhhns9556z5c
вчера в 17:22
Сейчас эти разногласия не к месту, может отразиться на команде
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:50
Чем дольше "обижается", тем выгоднее контракт предложат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:08
Я в помощники не пойду....пусть остаётся в Италии !!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:15
Что-то очень сомневаюсь в этом.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:05
Кому-то не хватает просто Чемпионства, ещё и досрочного. Надо всё и сразу, кубок Италии и Лига Чемпионов, да уж.
shlomo
shlomo
вчера в 14:53
Не удивлюсь, если один лысый чудик, уже набирает телефончик очередного лысого шарлатана... :))

Думаю этот Наполи и Спалетти прыгнули выше головы. В следующем сезоне эта команда не повторит такой футбол + соперники научатся играть против них. Наверняка еще кого-то продадут из основы. Так что это была просто красивая вспышка в итальянском футболе.
Ну а так что, Спалетти не выглядит тренером, который сможет вытачивать из года в год команду, улучшая ее до совершенства. А Де Лаурентис не выглядит человеком, который будет вкладываться в игроков для тренера. Так что в целом все очевидно
makkie
makkie
вчера в 14:40
Фантомас разбушевался ))
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:37
Та не уйдет он с Неаполя, пока будет приносить достойные результаты. А если в команде произойдет сбой, команда проведет часть сезона не очень хорошо то тут конечно всё будет зависеть от президента. Но опять же Лучано нашёл свою команду и сам он точно не планирует или даже и не думает о разрыве договора с Неаполем. Найдут они какой-то консенсус и будут добиваться результатов ещё долгие сезоны!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ agent_Smith. (раскрыть)
вчера в 14:31
Приветствую!
Не переживайте, рано или поздно придёт, если все данные по доставке указаны.
Я вот тоже жду, ещё не пришёл приз.
Посмотрел почту, к примеру за декабрь 2022 года приз пришёл 10 января 2023 года, за февраль пришло 18 марта, а за октябрь 2022 года пришло 23 ноября 2022 года.
Так, что разбег большой.
112910415
112910415
вчера в 14:28
Руки прочь от Лучано!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:28
Аурелио такой. Но я не вижу и для Спалетти лучших вариантов сейчас.
Futurista
Futurista
вчера в 14:25
Гость
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