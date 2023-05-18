Главный тренер «Монако» летом может покинуть клуб .

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман летом может покинуть клуб.
Сообщается, что специалист собирается уйти по собственному желанию. Есть вероятность, что наставник возглавит «Брюгге». Конкретных переговоров между сторонами не было, но бельгийцы общались с Клеманом по поводу возможного возвращения. Маловероятно, что исполняющий обязанности главного тренера «чёрно-синих» Рик Демил останется в команде на следующий сезон.
Я думаю что если даже не он сам , то руководство клуба Монако должны его попросить покинуть клуб . Последние игры команды мягко говоря совершенно не впечетляют . Еле еле одержанная победа над аутсайдером фермерской Лиги 1 Анже , разгромное поражение на своём поле 0:4 от Монпелье, от Ланса 3:0 . При этом ни одного забитого мяча . Команда вообще показывает вообще непонятный футбол независимо с кем играет команда . На мой субьективный взгляд увольнение Ковача и приглашение Клемана была ошибкой руководства Монако . При Коваче команда бежала , играла в атакующий фубол , а при Клемане складывается ощущение что команда просто отрабатывает на поле без какой то особой мысли , а про красивый комбинационный футбол Монако вообще забыли . Команда играет просто за счет подбора игроков , но никак ни за счёт тренерской тактики и стратегических мыслей . Надюсь это всё видит и руководство клуба и должны сделать выводы .
Я думаю что если даже не он сам , то руководство клуба Монако должны его попросить покинуть клуб . Последние игры команды мягко говоря совершенно не впечетляют . Еле еле одержанная победа над аутсайдером фермерской Лиги 1 Анже , разгромное поражение на своём поле 0:4 от Монпелье, от Ланса 3:0 . При этом ни одного забитого мяча . Команда вообще показывает вообще непонятный футбол независимо с кем играет команда . На мой субьективный взгляд увольнение Ковача и приглашение Клемана была ошибкой руководства Монако . При Коваче команда бежала , играла в атакующий фубол , а при Клемане складывается ощущение что команда просто отрабатывает на поле без какой то особой мысли , а про красивый комбинационный футбол Монако вообще забыли . Команда играет просто за счет подбора игроков , но никак ни за счёт тренерской тактики и стратегических мыслей . Надюсь это всё видит и руководство клуба и должны сделать выводы .