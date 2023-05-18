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вчера, 17:49

Главный тренер «Монако» летом может покинуть клуб.

Сообщается, что специалист собирается уйти по собственному желанию. Есть вероятность, что наставник возглавит «Брюгге». Конкретных переговоров между сторонами не было, но бельгийцы общались с Клеманом по поводу возможного возвращения. Маловероятно, что исполняющий обязанности главного тренера «чёрно-синих» останется в команде на следующий сезон.