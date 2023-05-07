Уткин пришел на матч Медиалиги в образе Обеликса

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сегодня, 16:51

Известный комментатор и блогер пришёл на матч Медиалиги команды «Эгриси», куратором которой он является, в образе Обеликса из серии фильмов «Астерикс и Обеликс».

«Исполнилось мечта», — написал Уткин в своём телеграм-канале.