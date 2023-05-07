Уткин пришел на матч Медиалиги в образе Обеликса

Известный комментатор и блогер Василий Уткин пришёл на матч Медиалиги команды «Эгриси», куратором которой он является, в образе Обеликса из серии фильмов «Астерикс и Обеликс».
«Исполнилось мечта», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Известный комментатор и блогер Василий Уткин пришёл на матч Медиалиги команды «Эгриси», куратором которой он является, в образе Обеликса из серии фильмов «Астерикс и Обеликс».
«Исполнилось мечта», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Снялся в главной роли в клипе под названием "Человек г**но", целовался в засос в баре с Геничем, вот сейчас ещё одна выходка под стать медиалиги, ну и ещё много чего выкидывает.
Если честно, то смотреть противно.
Хотя у Васи есть личные поклонники, которые его благотворят.
Снялся в главной роли в клипе под названием "Человек г**но", целовался в засос в баре с Геничем, вот сейчас ещё одна выходка под стать медиалиги, ну и ещё много чего выкидывает.
Если честно, то смотреть противно.
Хотя у Васи есть личные поклонники, которые его благотворят.