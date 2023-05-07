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ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2023. 3 сезон

Уткин пришел на матч Медиалиги в образе Обеликса

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:51
Под его комплекцию трудно найти образы. Карлсон ещё подойдёт, и то с натяжкой...
qy4srk4hwxxy
qy4srk4hwxxy
сегодня в 17:33
Животное привлекает к себе внимание
zbenxc4xat43
zbenxc4xat43
сегодня в 17:32
32ная личность
6qysd9jfdv3u
6qysd9jfdv3u
сегодня в 17:27
Вася Уткин пришёл в домашнем.
rad5jy6srbga
rad5jy6srbga
сегодня в 17:26
Вася Уткин давно уже как комментатор и адекватный человек кончился, вот и пытается хайпануть на эпатаже.

Снялся в главной роли в клипе под названием "Человек г**но", целовался в засос в баре с Геничем, вот сейчас ещё одна выходка под стать медиалиги, ну и ещё много чего выкидывает.

Если честно, то смотреть противно.
Хотя у Васи есть личные поклонники, которые его благотворят.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:22
Единственные штаны, которые на него налезают
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 17:16
Ему подходит конечно. Просто как он по Москве так ехал?
YVG
YVG
сегодня в 17:08, ред.
Не знает куда уже свой жир спрятать. Мозги совсем заплыли.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:01
Ещё один клоун 🤡 !)
Гость
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