Экс-игрок клуба «Аль-Наср» подшутил над Роналду

Бывший футболист клуба «Аль-Наср» Адриан Межеевски отреагировал на выступление нападающего команды Криштиану Роналду в матче с коллективом «Аль-Раэд» (4:0). Португалец забил гол и отпраздновал его в своем стиле. Межеевски отреагировал:
Тот момент, когда ты уступил в Суперкубке, вылетел из Кубка в полуфинале, потерпел поражение в дерби с «Аль-Хилялем», на 99% потеряв шансы на чемпионство, но забил «Аль-Раэду» и победил со счетом 4:0.
Он, как бы говорит Кришу - смотри, я уже в 28 лет смотал из Европы и нигде не поиграл больше года, поездив по Азии и Австралии, а ты тут выкаблучиваешься.
Надо бы вспомнить, когда Польша выбиралась из группы на Евро благодаря своей игре. С сильными соперниками не зазорно и проиграть, а со слабыми "западло" мяч катать - мы слишком крутые.
Он, как бы говорит Кришу - смотри, я уже в 28 лет смотал из Европы и нигде не поиграл больше года, поездив по Азии и Австралии, а ты тут выкаблучиваешься.
Надо бы вспомнить, когда Польша выбиралась из группы на Евро благодаря своей игре. С сильными соперниками не зазорно и проиграть, а со слабыми "западло" мяч катать - мы слишком крутые.