Экс-игрок клуба «Аль-Наср» подшутил над Роналду

Бывший футболист клуба «Аль-Наср» Адриан Межеевски отреагировал на выступление нападающего команды в матче с коллективом «Аль-Раэд» (4:0). Португалец забил гол и отпраздновал его в своем стиле. Межеевски отреагировал:

Тот момент, когда ты уступил в Суперкубке, вылетел из Кубка в полуфинале, потерпел поражение в дерби с «Аль-Хилялем», на 99% потеряв шансы на чемпионство, но забил «Аль-Раэду» и победил со счетом 4:0.