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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Экс-игрок клуба «Аль-Наср» подшутил над Роналду

вчера, 23:13

Бывший футболист клуба «Аль-Наср» Адриан Межеевски отреагировал на выступление нападающего команды Криштиану Роналду в матче с коллективом «Аль-Раэд» (4:0). Португалец забил гол и отпраздновал его в своем стиле. Межеевски отреагировал:

Тот момент, когда ты уступил в Суперкубке, вылетел из Кубка в полуфинале, потерпел поражение в дерби с «Аль-Хилялем», на 99% потеряв шансы на чемпионство, но забил «Аль-Раэду» и победил со счетом 4:0.

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Все комментарии
3z3228r2gjvg
3z3228r2gjvg
сегодня в 06:30
Рон становится потихонечку предметом насмешек, от этого у него стали нервишки шалить
ggs84xkrqu48
ggs84xkrqu48
сегодня в 05:27
Гея-нарцисса стали унижать уже все подряд, уважения к нему всё меньше и меньше.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:53
Беленькая кто только не шутит про нее
memphis
memphis
сегодня в 03:20
Просто лучшая оценка)))
протон
протон
сегодня в 01:09
Человек приехал играть, и радуется своему забитому голу. Но польский полузащитник, который был продан дороже Левандовского за пределы Польши это находит смешным.
Он, как бы говорит Кришу - смотри, я уже в 28 лет смотал из Европы и нигде не поиграл больше года, поездив по Азии и Австралии, а ты тут выкаблучиваешься.
Надо бы вспомнить, когда Польша выбиралась из группы на Евро благодаря своей игре. С сильными соперниками не зазорно и проиграть, а со слабыми "западло" мяч катать - мы слишком крутые.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:19
Ни убавить, не прибавить .. Хе...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:39
"Гол он и в Саудовской Аравии - гол!" - отреагировал Роналду.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:37, ред.
Для дайвера главное личные подвиги, а не команда...
Гость
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