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«Боруссия» Дортмунд показала новую форму

вчера, 15:18

«Боруссия» Дортмунд показала новую домашнюю форму.

Дизайн футболки придумал один из болельщиков команды. Более года назад клуб запустил конкурс на создание макета формы на сезон 2023/24. Поступило более 15 тысяч идей из более чем 100 стран. После этого 150 тысяч болельщиков сделали свой выбор из девяти финалистов. Итоговый вариант выиграл с большим отрывом.

Форму разработал графический дизайнер Тимо Р. из Марла. После объявления результатов он принял активное участие в дальнейшем процессе изготовления экипировки.

«Боруссия» Дортмунд показала новую форму

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Все комментарии
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 19:01
Ни о чём форма.
Чем дальше, тем более безвкусными становятся игровые формы команд.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:53
Ничего выдающегося. Чёрных вертикальных полосок не хватает.
Igo0rek
Igo0rek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:35
Это опоры Сигнал Идуна Парк
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:35
Красивая форма. Немного не понятно просто, что там делает мачта? Отсылка к чему это?

Ну и спонсор прям очень сильно портит форму.
z2qtc46srsw3
z2qtc46srsw3
вчера в 16:12
Хрень с мачтой и единички в квадрате явно портят общий пейзаж
Köln
Köln
вчера в 16:07
Не плохая форма у Боруссии Дортмунд.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:51
Некий символизм здесь просматривается, но лучше было бы эту форму показать после последнего тура (уж больно она похожа на золотую) , что б не сглазить...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:35
Довольно неплохо смотрится.
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