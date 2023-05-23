«Боруссия» Дортмунд показала новую форму

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вчера, 15:18

«Боруссия» Дортмунд показала новую домашнюю форму.

Дизайн футболки придумал один из болельщиков команды. Более года назад клуб запустил конкурс на создание макета формы на сезон 2023/24. Поступило более 15 тысяч идей из более чем 100 стран. После этого 150 тысяч болельщиков сделали свой выбор из девяти финалистов. Итоговый вариант выиграл с большим отрывом.

Форму разработал графический дизайнер Тимо Р. из Марла. После объявления результатов он принял активное участие в дальнейшем процессе изготовления экипировки.