Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорФутбольная модаАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

вчера, 14:51
Холанд

Рассказываем о вкусах большого нападающего в одежде.

Грозный ударный форвард «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии, установивший недавно абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне Эрлинг Холанд способен привлечь внимание к своей персоне даже весьма далеких от футбола людей. Услышав слово «футболист» каждый легко представляет себе спортсмена в футболке (иногда — во вратарском свитере и перчатках).

Но Холанд не таков. Нет, не подумайте, что он выходит на футбольное поле в экзотических или экстремальных нарядах вместо игровой формы, в игре он, как правило, в голубой или красно-черной майке (реже – в красной) и белых или черных трусах, ничего лишнего. Но за пределами поля, так сказать, «вне игры» (в хорошем смысле)…

Игрок, за неполный год, проведенный на Туманном Альбионе, успевший переписать историю английского футбола, форвард с сокрушительным, как молот Тора, ударом левой ногой известен еще и по другой причине: его наряды, от шелковых пижам до сомнительных футболок и здоровой дозы синих рубашек между ними, вызывают у кого улыбку, а у кого и возмущение. Судите сами:

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

Что это, пижама, комбинезон, камуфляж? Пусть это останется загадкой, но ясно одно — Эрлинг умеет носить леопардовый принт. Впрочем, даже опасные хищники часто теряются на футбольном поле.

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

А вот этот наряд просто радует глаз и греет душу тропическим солнцем. Спасибо, Эрлинг, что напомнил нам наше счастливое «ползунковое» детство... Ну разве не прелесть?

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

От лучшего наряда до лучшей футболки — здесь так много всего: львы, цветы и пятна! Гениальное решение крупного норвежца сочетать это с черными спортивными штанами намертво приковывает взгляд к футболке.

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

А вот просто хит! Не единственный в его гардеробе, но не к каждому наряду прилагается частный самолет. Неплохой аксессуар!

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

В этих цветах защитники Премьер-лиги привыкли видеть форварда на поле, а теперь могут и на улицах.

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

А это просто фантастическая рубашка. Слов нет, какая фантастическая!

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

А вот пример, как, просто расстегнув рубашку и распустив волосы, остаться стильным при минимуме затрат.

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

Еще один подходящий комплект для суперфорварда, на этот раз с пятнами. Этот наряд — первый из трех, завершающих наш хит-парад, и сейчас вы убедитесь, что они весьма однотипные.

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

Как оцените вкус грозного форварда?

От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

В этом, с шортами, рубашкой и солнцезащитными очками, немного больше летней атмосферы.

И вот еще, здесь снова чудесно сочетаются между собой рубашка и брюки. Даже с намеком на некую строгость и даже классику.

Интересно, на этих фото все, что есть у футболиста в гардеробе, или это только то, чем он делится в социальных сетях?

Рефери
АВТОР
Евгений Петров
Модный разговор
БЛОГ
Модный разговор
Манчестер Сити  Холанд Эрлинг
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер Эрлинга Холанда
На третьем комплекте формы «Баварии» будет логотип 1923 года
Сегодня, 12:09 Фото
Официально«Ювентус» сыграет в новой форме в ближайшем матче Серии А
12 мая Фото
Появились фото новой гостевой формы «Барселоны»
12 мая Фото
Новые часы Роналду и день рождения Иньесты. Чем занимались футболисты на этой неделе
12 маяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Официально«Зенит» сыграет против «Краснодара» в золотой форме в честь чемпионства
11 мая Фото
Появились фотографии трёх комплектов формы «Ювентуса» на сезон 2023/24
11 мая Фото
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:48
из шторок в ванную
Elliada
Elliada
вчера в 15:15
Ему одежду из штор шьют?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 