От леопарда до фламинго. Изучаем стиль Холанда

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вчера, 14:51

Рассказываем о вкусах большого нападающего в одежде.

Грозный ударный форвард «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии, установивший недавно абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне Эрлинг Холанд способен привлечь внимание к своей персоне даже весьма далеких от футбола людей. Услышав слово «футболист» каждый легко представляет себе спортсмена в футболке (иногда — во вратарском свитере и перчатках).

Но Холанд не таков. Нет, не подумайте, что он выходит на футбольное поле в экзотических или экстремальных нарядах вместо игровой формы, в игре он, как правило, в голубой или красно-черной майке (реже – в красной) и белых или черных трусах, ничего лишнего. Но за пределами поля, так сказать, «вне игры» (в хорошем смысле)…

Игрок, за неполный год, проведенный на Туманном Альбионе, успевший переписать историю английского футбола, форвард с сокрушительным, как молот Тора, ударом левой ногой известен еще и по другой причине: его наряды, от шелковых пижам до сомнительных футболок и здоровой дозы синих рубашек между ними, вызывают у кого улыбку, а у кого и возмущение. Судите сами:

Что это, пижама, комбинезон, камуфляж? Пусть это останется загадкой, но ясно одно — Эрлинг умеет носить леопардовый принт. Впрочем, даже опасные хищники часто теряются на футбольном поле.

А вот этот наряд просто радует глаз и греет душу тропическим солнцем. Спасибо, Эрлинг, что напомнил нам наше счастливое «ползунковое» детство... Ну разве не прелесть?

От лучшего наряда до лучшей футболки — здесь так много всего: львы, цветы и пятна! Гениальное решение крупного норвежца сочетать это с черными спортивными штанами намертво приковывает взгляд к футболке.

А вот просто хит! Не единственный в его гардеробе, но не к каждому наряду прилагается частный самолет. Неплохой аксессуар!

В этих цветах защитники Премьер-лиги привыкли видеть форварда на поле, а теперь могут и на улицах.

А это просто фантастическая рубашка. Слов нет, какая фантастическая!

А вот пример, как, просто расстегнув рубашку и распустив волосы, остаться стильным при минимуме затрат.

Еще один подходящий комплект для суперфорварда, на этот раз с пятнами. Этот наряд — первый из трех, завершающих наш хит-парад, и сейчас вы убедитесь, что они весьма однотипные.

Как оцените вкус грозного форварда?

В этом, с шортами, рубашкой и солнцезащитными очками, немного больше летней атмосферы.

И вот еще, здесь снова чудесно сочетаются между собой рубашка и брюки. Даже с намеком на некую строгость и даже классику.

Интересно, на этих фото все, что есть у футболиста в гардеробе, или это только то, чем он делится в социальных сетях?