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Гол Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»

вчера, 23:31
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-ШабабМатч завершен

Точный удар Криштиану Роналду принес победу «Аль-Насру» над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец отличился на 59-й минуте при счете 2:2. Отметим, что «Аль-Насру» удалось одержать волевую победу: к 40-й минуте хозяева проигрывали 0:2, но затем точные удары Талиски и Абдулрахмана Гариба установили равенство на табло.

Несмотря на успех, «Аль-Наср» за 2 тура до конца турнира продолжает оставаться на втором месте, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка.

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 11:42
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:38
    Талант и в песке не зароешь!)
    Ему бы ассиста хорошего...
    протон
    протон
    сегодня в 10:25
    Ну, у многих в 36 "зеркальная" болезнь - а тут 200 лямов в год. Остается завидовать..
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 06:47
    Матч и команде и Роналду определенно удался.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 06:33
    Никому не интересно.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:14
    С победой Аль-Наср и всех саудовцев, которые болеют за этот клуб! В этом клубе творится что-то непонятное. Если команда даёт такую зарплату одному игроку, то у клуба есть ооооооочень мноооооого денег. И исходя из этого, почему бы не купить нормальных игроков в команду, которые могут нормально играть в футбол? То они мяч не могут остановить/принять, то не могут нормальный пас отдать. Но самое главное, это нехватка нормального главного тренера. А Криштиану Роналду продолжает бить рекорды. В 38 лет продолжает удивлять своими способностями. Вот и сегодня забил победный гол. Роналду обязательно надо попробовать вернуться в Европу. Успехов и больших побед Аль-Насру!!!
    sova147
    sova147
    сегодня в 00:19
    Надо забивать больше и почаще чтобы быть первыми
    7a9scpkp8wgq
    7a9scpkp8wgq
    вчера в 23:39
    Криш умеет решающие мячи забивать
    Гость
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