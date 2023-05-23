Гол Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»

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вчера, 23:31

Точный удар принес победу «Аль-Насру» над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец отличился на 59-й минуте при счете 2:2. Отметим, что «Аль-Насру» удалось одержать волевую победу: к 40-й минуте хозяева проигрывали 0:2, но затем точные удары Талиски и Абдулрахмана Гариба установили равенство на табло.

Несмотря на успех, «Аль-Наср» за 2 тура до конца турнира продолжает оставаться на втором месте, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 очка.