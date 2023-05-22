«Пари НН» разгромил «Сочи»

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вчера, 20:51

«Пари НН» обыграл «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ .

На 51-й минуте первый гол в игре забил защитник «Пари НН» Виктор Александров. На 62-й минуте полузащитник Дмитрий Рыбчинский удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Сочи» Ванья Дркушич. На 87-й минуте нападающий Вячеслав Кротов довёл счёт до разгромного, а в дополнительное ко второму тайму время Никита Каккоев поставил точку в матче.

«Пари НН» идёт на 14-м месте (26 очков), «Сочи» занимает 10-е место (37 очков).