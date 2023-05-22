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«Пари НН» разгромил «Сочи»

вчера, 20:51
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)4 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ.

На 51-й минуте первый гол в игре забил защитник «Пари НН» Виктор Александров. На 62-й минуте полузащитник Дмитрий Рыбчинский удвоил преимущество хозяев поля. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Сочи» Ванья Дркушич. На 87-й минуте нападающий Вячеслав Кротов довёл счёт до разгромного, а в дополнительное ко второму тайму время Никита Каккоев поставил точку в матче.

«Пари НН» идёт на 14-м месте (26 очков), «Сочи» занимает 10-е место (37 очков).

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21 мая
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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 10:57
На демонтаж нужно будет снова выделять килотонны бюджетных средств, которые естественно моментально распилят и останутся крохи. Лучше уж сдать эти площади под торговлю, рынок какой-нибудь, или на худой бордель. ))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 06:45
Надо демонтировать! )
galem72
galem72
сегодня в 06:17
Цирковая рпл. Главное, чтобы никому не нужные стадионы от чм18 были задействованы. А как это произойдёт - не важно!
ABir
ABir
сегодня в 06:08
Запредельный настрой волжан на победу, и странный пофигизм курортников
протон
протон
вчера в 22:28
Юран отомстил Химкам за несправедливость! Юран - мужик! Химки в ФНЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:12
Мозес опять смеется...?))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:58
Надеюсь Сочи пройдёт очищение пердивом и заберёт с собой Федотова, это было бы справедливо
tfvw8ukgtte3
tfvw8ukgtte3
вчера в 21:37
Очень, очень поздозрительный матч.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:30
Через год сочи будет в фнл
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:27
У меня сомнений тоже нет! Но у нас это не доказывается, значит игра по счёту
Vadik
Vadik
вчера в 21:26
Нужная победа для Нижнего! Молодцы!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:15
Ну Нижний сегодня разощелся,такие нужные очки!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:13
Как обычно, чудеса в последних турах - "Пари НН" не может забить ни одного гола три игры подряд в матчах с аутсайдерами, и вдруг забивает четыре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:11
Парижанам победа была нужна больше...
112910415
112910415
вчера в 21:05
Так бывает.
Одним надо, другим совсем нет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:04, ред.
Неожиданный результат, Сочи похоже просто слили матч.
makkie
makkie
вчера в 20:59
Жаль нельзя Сочи в ФНЛ отправить.
Набрали очков в первой половине сезона и за счёт этого выплыли в этом сезоне. А так бы наверное бултыхались вместе с Химками и Торпедо внизу.
1580556558
1580556558
вчера в 20:56, ред.
Ну вот и Химки вылетели. Заслуженно, учитывая какую дичь творило руководство клуба
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53, ред.
Ну да , всё по графику !)))
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