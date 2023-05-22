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«Ньюкасл» потерял очки в матче с «Лестером»

вчера, 23:59
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Ньюкасл» сыграл в ничью с «Лестером» (0:0) в матче 37-го тура АПЛ.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми мячами.

«Ньюкасл» идет на 3-м месте (70 очков), «Лестер» занимает 18-е место (31 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Ньюкасл
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:01
А могло быть и хуже - без приятного события в виде возможности играть в ЛЧ.
andrewheat
andrewheat
сегодня в 08:54
Зато обеспечили место в ЛЧ. До последнего думал, что именно они, а не МЮ, отдадут его Ливерпулю, но нет.
4v89n7hvvv62
4v89n7hvvv62
сегодня в 07:13
Лисам победа была нужнее, они реально могут вылететь классом ниже
hhsdt3vpd3q5
hhsdt3vpd3q5
сегодня в 03:45
Все равно Лестеру не избежать пердива
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:42
Это уже не так важно - ЛЧ в кармане
собакин6762
собакин6762
сегодня в 03:39
Сороки опозорились !
Дома по нулям ?
ОПС
ОПС
сегодня в 03:35
Не хочет Лестер вылетать из АПЛ, старается.
8h5yrqwj56vd
8h5yrqwj56vd
сегодня в 02:51
Просто их устраивала и ничейка
протон
протон
сегодня в 00:23
Мда, это провал. 24 удара по воротам и всего 4 в створ, 80% владения, Лестер одним ударом в конце за весь матч вообще мог выиграть, спасибо Полу за спасение. Так глупо потерять очки в борьбе за 3 место... теперь вся надежда на осечку МЮ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:06
сороки ничего не потеряли, они взяли своё одно очко, которое гарантирует им ЛЧ в новом сезоне
успешный сезон сорок, браво Ньюкасл!
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 00:03
Аутсайдеры в конце сезона выгрызают очки у лидеров. За последние дни посмотрел две игры АПЛ - игру Арсенала и Ньюкасла. Это такое днище, Ростов против Краснодара и то лучше играл, чем английские топы. С Арсеналом то ясно, команда вообще никакая в конце чемпионата, выдохлась ещё пару туров назад.
Но Ньюкасл позабавил в конце с Лестером - до конца матча ещё 10 минут, а они мяч отобрать не могут, и поставили у своих ворот автобус. Может медали АПЛ им и не нужны, пожелаем удачи МЮ
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