«Ньюкасл» потерял очки в матче с «Лестером»

«Ньюкасл» сыграл в ничью с «Лестером» (0:0) в матче 37-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми мячами.
«Ньюкасл» идет на 3-м месте (70 очков), «Лестер» занимает 18-е место (31 очко).
|Ньюкасл Юнайтед0 : 0Лестер Сити
|Матч завершен
«Ньюкасл» сыграл в ничью с «Лестером» (0:0) в матче 37-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми мячами.
«Ньюкасл» идет на 3-м месте (70 очков), «Лестер» занимает 18-е место (31 очко).
Дома по нулям ?
Дома по нулям ?
успешный сезон сорок, браво Ньюкасл!
успешный сезон сорок, браво Ньюкасл!
Но Ньюкасл позабавил в конце с Лестером - до конца матча ещё 10 минут, а они мяч отобрать не могут, и поставили у своих ворот автобус. Может медали АПЛ им и не нужны, пожелаем удачи МЮ
Но Ньюкасл позабавил в конце с Лестером - до конца матча ещё 10 минут, а они мяч отобрать не могут, и поставили у своих ворот автобус. Может медали АПЛ им и не нужны, пожелаем удачи МЮ