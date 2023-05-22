Дубль Капуто помог «Эмполи» разгромить «Ювентус»

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вчера, 23:41

«Эмполи» обыграл «Ювентус» (4:1) в матче 36-го тура Серии А.

На 18-й минуте первый гол в матче с пенальти забил полузащитник «Эмполи» Франческо Капуто. На 21-й минуте Себастьян Луперто удвоил преимущество хозяев поля. На 48-й минуте Капуто оформил дубль. На 85-й минуте нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза забил гол престижа. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Эмполи» Роберто Пикколи поставил точку в матче.

«Эмполи» идет на 14-м месте (42 очка), «Ювентус» занимает 7-е место (59 очков).