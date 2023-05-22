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Дубль Капуто помог «Эмполи» разгромить «Ювентус»

вчера, 23:41
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи4 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Эмполи» обыграл «Ювентус» (4:1) в матче 36-го тура Серии А.

На 18-й минуте первый гол в матче с пенальти забил полузащитник «Эмполи» Франческо Капуто. На 21-й минуте Себастьян Луперто удвоил преимущество хозяев поля. На 48-й минуте Капуто оформил дубль. На 85-й минуте нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза забил гол престижа. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Эмполи» Роберто Пикколи поставил точку в матче.

«Эмполи» идет на 14-м месте (42 очка), «Ювентус» занимает 7-е место (59 очков).

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:42
Вот мы и вернулись в 2011-й. Снова 7-е место, психология команды на дне, качественный футбол короткими отрезками. Только нового Конте на горизонте не видать...
wnpf9khd9n92
wnpf9khd9n92
сегодня в 09:05
Надеюсь теперь все довольны? Сломали психологически команду перед матчем. Пусть подавятся теперь этими 10 очками. Если клуб провел махинации с зарплатами, то штраф должен быть денежный. У любого клуба есть такие махинации. Очки заработаны честно, на поле. Слов нет....сезон насмарку
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:38
Эмполи сильно сыграли......
Zhgoon
Zhgoon ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 07:00
Очень в точку. Парни работают, а менеджмент вредит. Еще и некоторые из них когда-то отказались от зарплат из-за пандемии. А оказалось, что их надули и зарплаты выплачивали особенным игрокам, еще и бонусы пилили в обход бухгалтерии, из-за чего сейчас команду и оштрафовали. Я бы на их месте через суд добился бы расторжения контракта и возмещения ущерба. Все равно с Аллегри ничего путного не светит, еще и неизвестно, какие еще махинации вылезут и как их накажут через сезон.
5t78s2df9ee5
5t78s2df9ee5
сегодня в 06:45
Такого конкретного капута от скромного Эмполи не ожидал никто
kfk4y4m486qq
kfk4y4m486qq
сегодня в 05:10
Юве провалил сезон, надо готовится к следующему
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:09
Суд прибил, а Капуто добил Юве!
9htau4r69uhd
9htau4r69uhd
сегодня в 02:05
Капуто синьоре тотале!
собакин6762
собакин6762
сегодня в 01:59
Похоже Юве сломался ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:29
Хоть и не люблю Ювентус, но жаль футболистов. Из-за махинаций рук-ва страдают именно они и болельщики. Рецидивисты какие-то в рук-ве, а может судьба такая у клуба. Бог ведает...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:53
Капут старухе..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:49
Сталь и та не выдержала бы...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:47
Могли бы сразу на пятое подняться, но разгром от аутсайдера... Всё плохо на всех фронтах у команды...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:47
У кого хочешь руки опустятся . Весь сезон коту под хвост .
протон
протон
вчера в 23:43
alexgurzan просим Вас разрешить вопрос . с уважением к вам всегда отношусь.
Гость
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