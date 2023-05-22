Игрок «Зенита» вышел в стартовом составе Бразилии на чемпионате мира U20

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вчера, 11:43

На молодёжном чемпионате мира по футболу (до 20 лет) прошли очередные матчи 1-го тура группового этапа.

Сборная Бразилии уступила команде Италии (2:3). На 11-й минуте счёт открыл полузащитник Маттео Прати. Чезаре Казадеи оформил дубль, забив на 28-й и 35-й (последний гол — с пенальти). У «селесао» также дублем отметился форвард Маркос Леонардо. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» .

В других встречах Япония обыграла Сенегал (1:0), Колумбия была сильнее Израиля (2:1), а Нигерия одолела Доминиканскую Республику (2:1).