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Игрок «Зенита» вышел в стартовом составе Бразилии на чемпионате мира U20

вчера, 11:43

На молодёжном чемпионате мира по футболу (до 20 лет) прошли очередные матчи 1-го тура группового этапа.

Сборная Бразилии уступила команде Италии (2:3). На 11-й минуте счёт открыл полузащитник Маттео Прати. Чезаре Казадеи оформил дубль, забив на 28-й и 35-й (последний гол — с пенальти). У «селесао» также дублем отметился форвард Маркос Леонардо. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Роберт Ренан.

В других встречах Япония обыграла Сенегал (1:0), Колумбия была сильнее Израиля (2:1), а Нигерия одолела Доминиканскую Республику (2:1).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:36
Пусть хоть за молодёжку сборной поиграет!
собакин6762
собакин6762
вчера в 12:19
А где они его прятали ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:59
Что то в Бразилии с футболом явные неполадки!
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 11:50
А толку-то? За взрослую сборную Бразилии он никогда на ЧМ не сыграет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45
Ну что тут скажешь, FORZA ITALIA !!!)
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