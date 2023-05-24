Тен Хаг серьёзно заинтересован в подписании Маунта

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вчера, 21:23

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Челси» .

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за трансфер игрока 55 млн фунтов. В приобретении футболиста заинтересован главный тренер МЮ , который сделал хавбека главной целью на летнее трансферное окно. Лондонцы оценивают англичанина в 85 млн. В том, чтобы Маунт остался в лондонском клубе, может быть заинтересован Маурисио Почеттино, который, вероятно, возглавит «синих» перед следующим сезоном.

Футболистом также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал».