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Тен Хаг серьёзно заинтересован в подписании Маунта

вчера, 21:23

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

По информации источника, манкунианцы готовы заплатить за трансфер игрока 55 млн фунтов. В приобретении футболиста заинтересован главный тренер МЮ Эрик тен Хаг, который сделал хавбека главной целью на летнее трансферное окно. Лондонцы оценивают англичанина в 85 млн. В том, чтобы Маунт остался в лондонском клубе, может быть заинтересован Маурисио Почеттино, который, вероятно, возглавит «синих» перед следующим сезоном.

Футболистом также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:47
Отдать Маунта - это нужно быть последними критинами..., хотя сейчас от челсаков всего можно ожидать.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:06
Маунта просто съело нынешнее «руководство»…душили с самого начала сезона. Мейсон был первым, кто публично высказался против увольнения Тухеля и всего руководства, которые были профессионалами своего дела…
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:38
Надо гнать в три шеей всю эту бездарность, под названием руководство клуба !(((
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:32
Тренеру нужен,значит надо договариваться.
протон
протон
вчера в 21:31
Вот скажите мне, знатоки сайта, какие успехи могут быть в Челси, если распродают игроков, за которые отдали баслословные деньги Ну что нужно сделать, что бы Челси заиграл на топовом уровне? Продавать игроков и покупать?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Всё дело осталось за малым, решение руководства клуба и баблом 💰 💰 💰 !)
Гость
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