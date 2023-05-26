Защитник «Валенсии» не стал участвовать в акции против расизма .

Защитник «Валенсии» Муктар Диахаби не встал рядом с партнёрами по команде и футболистами «Мальорки» в момент, когда игроки развернули транспарант в знак борьбы с расизмом перед очным поединком 36-го тура Ла Лиги.
В Испании решили провести акции после того, как нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов валенсийцев во время игры 35-го тура. Диахаби ранее поддержал бразильца.
Два года назад Муктар утверждал, что его оскорбил на почве расизма защитник «Кадиса» Кала, расследование тогда не нашло доказательств этому.
Всматритесь в это лицо, он же сам явно выраженный расист !)
Всматритесь в это лицо, он же сам явно выраженный расист !)