Защитник «Валенсии» не стал участвовать в акции против расизма .

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сегодня, 00:53

Защитник «Валенсии» не встал рядом с партнёрами по команде и футболистами «Мальорки» в момент, когда игроки развернули транспарант в знак борьбы с расизмом перед очным поединком 36-го тура Ла Лиги.

В Испании решили провести акции после того, как нападающий «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов валенсийцев во время игры 35-го тура. Диахаби ранее поддержал бразильца.

Два года назад Муктар утверждал, что его оскорбил на почве расизма защитник «Кадиса» Кала, расследование тогда не нашло доказательств этому.