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Защитник «Валенсии» не стал участвовать в акции против расизма

сегодня, 00:53
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Защитник «Валенсии» Муктар Диахаби не встал рядом с партнёрами по команде и футболистами «Мальорки» в момент, когда игроки развернули транспарант в знак борьбы с расизмом перед очным поединком 36-го тура Ла Лиги.

В Испании решили провести акции после того, как нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов валенсийцев во время игры 35-го тура. Диахаби ранее поддержал бразильца.

Два года назад Муктар утверждал, что его оскорбил на почве расизма защитник «Кадиса» Кала, расследование тогда не нашло доказательств этому.

Защитник «Валенсии» не стал участвовать в акции против расизма

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:44
Вот кто кинул банан в Вендела.......
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:04
Защитник «Валенсии» не стал участвовать в акции против расизма .

Всматритесь в это лицо, он же сам явно выраженный расист !)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:03
Ну что ж это его выбор.
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