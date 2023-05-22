«Валенсия» применит строгие санкции к тем, кто оскорблял Винисиуса

«Валенсия» на официальном сайте опубликовала заявление в связи с оскорблениями болельщиками команды на расовой почве нападающего «Реала» после матча Ла Лиги.

Клуб решительно осуждает такое поведение, которому нет места в футболе и которое не соответствует ценностям футбольного клуба «Валенсия» и нашей фанатской базы.

ФК «Валенсия», в соответствии с постоянной приверженностью клуба борьбе с расизмом и насилием во всех формах, объявляет, что полиция установила личность болельщика, который демонстрировал расистские жесты в отношении Винисиуса Жуниора из «Реала» в матче 35-го тура на «Месталье» 21 мая. Клуб также сотрудничает с полицией, чтобы установить личности любых других потенциальных преступников.

С того момента, как произошли печальные события, клуб проанализировал все доступные кадры, оперативно работая вместе с властями, чтобы выяснить, что произошло, чтобы иметь возможность действовать быстро и решительно.

ФК «Валенсия» возбудил дисциплинарное дело, клуб применит максимальную степень строгости, включая пожизненный запрет на посещение стадиона в отношении причастных к этому болельщиков, и тесно сотрудничает с властями.