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«Валенсия» применит строгие санкции к тем, кто оскорблял Винисиуса

вчера, 16:57
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Валенсия» на официальном сайте опубликовала заявление в связи с оскорблениями болельщиками команды на расовой почве нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора после матча Ла Лиги.

Клуб решительно осуждает такое поведение, которому нет места в футболе и которое не соответствует ценностям футбольного клуба «Валенсия» и нашей фанатской базы.

ФК «Валенсия», в соответствии с постоянной приверженностью клуба борьбе с расизмом и насилием во всех формах, объявляет, что полиция установила личность болельщика, который демонстрировал расистские жесты в отношении Винисиуса Жуниора из «Реала» в матче 35-го тура на «Месталье» 21 мая. Клуб также сотрудничает с полицией, чтобы установить личности любых других потенциальных преступников.

С того момента, как произошли печальные события, клуб проанализировал все доступные кадры, оперативно работая вместе с властями, чтобы выяснить, что произошло, чтобы иметь возможность действовать быстро и решительно.

ФК «Валенсия» возбудил дисциплинарное дело, клуб применит максимальную степень строгости, включая пожизненный запрет на посещение стадиона в отношении причастных к этому болельщиков, и тесно сотрудничает с властями.

Клуб занял решительную позицию против расизма и ранее действовал с такой же силой в 2019 году, пожизненно дисквалифицировав болельщика, который использовал фашистские жесты в отношении фанатов «Арсенала» в игре Лиги Европы УЕФА.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 11:40
А что это даст в итоге? Матч то проигран, пусть назначают переигровку на нейтральном поле, вот тогда они точно будут против расизма…
ДСА
ДСА
вчера в 18:56
Запретят ходить на ближайшие матчи. Делов то.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:42
Совсем разные вещи, расиские и матерные.
протон
протон
вчера в 17:09
Мне только одно не понятно, почему "расиские оскорбления" - это неприемлимо, а матерные оскорбления - ок?!
azenv3q7bxhj
azenv3q7bxhj
вчера в 17:02
У неё и выбора другого нет
Гость
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