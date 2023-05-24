Игроки «Реала» поддержали Винисиуса перед матчем с «Райо Вальекано»

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вчера, 23:00

Игроки «Реала» перед матчем 36-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» поддержали нападающего , который ранее столкнулся с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков «Валенсии».

Футболисты вышли на поле в футболках с именем игрока и номером 20. Бразилец появился на поле и поблагодарил всех за оказанную поддержку. Также на южной трибуне был развернут огромный баннер, на котором было написано: «Мы все Винисиус, хватит».

Кроме того, игроки обеих команд встали с плакатом с надписью: «Расисты, вон из футбола». На 20-й минуте игры Винисиус удостоился аплодисментов от болельщиков. Футболист отблагодарил их за это, находясь в ложе стадиона «Сантьяго Бернабеу».