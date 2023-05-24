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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Во Франции готовы останавливать матчи из-за расистских оскорблений

вчера, 07:53

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что если бы во Франции случились инциденты подобные тому, что было с расистскими оскорблениями в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора во встрече с «Валенсией», матч был бы остановлен.

У нас есть возможность останавливать матчи, объяснять публике и болельщикам, что мы обязательно остановим матч, если оскорбления продолжатся. И у нас есть возможность досрочно заканчивать игры. Вот эти три этапа. Мы должны применять их. Ненависть, насилие, дискриминация на наших стадионах — к этому у нас нулевая терпимость.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:42, ред.
Да против генного уровня не попрёшь! Потомки работорговцев что во Франции, что в Испании (англо-саксы туда же) всё равно будут, хоть и тайно в каких-то моментах, ставить себя выше цветных. Толерантность до добра не доводит, да в принципе уже не довела.
alexamit
alexamit
вчера в 13:38
Да толка всё равно не будет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:47
Получается матчи даже начинаться не будут.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:29
Что за наглость,как останавливать?! Так это каждый матч тогда,а когда играть,стем учетом,что негров там,и арабов большинство!!! Будут постоянные простои!!
pqw9k5p9pykx
pqw9k5p9pykx
вчера в 08:28
Это их хлебом не корми, дай только с выпученными шарами с расизмом посражаться
Elliada
Elliada
вчера в 08:06
Во Франции больше негров и арабов, чем белых.
shlomo
shlomo
вчера в 08:01
Нужно наводить порядок в стране, а не заниматься непонятно чем...
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