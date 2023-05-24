Во Франции готовы останавливать матчи из-за расистских оскорблений

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что если бы во Франции случились инциденты подобные тому, что было с расистскими оскорблениями в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора во встрече с «Валенсией», матч был бы остановлен.
У нас есть возможность останавливать матчи, объяснять публике и болельщикам, что мы обязательно остановим матч, если оскорбления продолжатся. И у нас есть возможность досрочно заканчивать игры. Вот эти три этапа. Мы должны применять их. Ненависть, насилие, дискриминация на наших стадионах — к этому у нас нулевая терпимость.