Во Франции готовы останавливать матчи из-за расистских оскорблений

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вчера, 07:53

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что если бы во Франции случились инциденты подобные тому, что было с расистскими оскорблениями в адрес форварда «Реала» во встрече с «Валенсией», матч был бы остановлен.