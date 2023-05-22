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«Реал» обратился в прокуратуру из-за проявлений расизма в адрес Винисиуса

вчера, 14:54
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего команды Винисиуса Жуниора во время матча Ла Лиги с «Валенсией».

«Реал Мадрид» решительно осуждает вчерашние действия против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Эти события представляют собой прямую атаку на социально-демократическую модель сосуществования нашего государства, основанную на верховенстве закона. «Реал Мадрид» считает, что такие нападения также представляют собой преступление на почве ненависти, и поэтому подал соответствующий отчёт в Генеральную прокуратуру для расследования фактов и привлечения виновных к ответственности.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:47
Думаю, после этого для фанов других клубов будет развлечением лишний раз задеть Винисиуса. Уже чисто из троллинга, раз он такой обидчивый и на всё болезненно реагирует. Это человеческая психология.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:15
Во всей ЛаЛиге никого кроме свиниуса не оскорбляют, может проблема в нем?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 18:48
Вчера ты защищал мерзость по имени соболев. Двойные стандарты
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:45
А был ли расизм?
Барса Барса
Барса Барса
вчера в 17:35
В команде много шоколадных а почему всегда этого негодяя ненавидят? Ему бы с начала со своим поведением справиться иначе станет вторым Балотелли. Как несмотрю матчи сливочных он всегда провоцирует соперников, скоро ему кто то ноги поломает
FenixSL
FenixSL ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 16:54
что не так с поведением?
собакин6762
собакин6762
вчера в 16:20
Интересно , а дергание члена на поле во время игры это тоже проявление расизма ?
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 16:07
Лучше этой мерзости бразильской наймите того, кто поведению научит. Или пусть папа Карло ему пропишет меж глаз пару раз.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:41
Значит нужно терпеть обзывательства и сидеть дальше радоваться жизни, главное, чтобы не думали, что губы надувают, такое терпеть нельзя и пресекать на корню, чтобы другим неповадно было.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:40
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:37, ред.
Мда...
Забывать стали бледнокожие, как стояли на одном колене вместе с судьями (кроме Карасёва и К")
lotsman
lotsman
вчера в 15:10
Игрок надул губы и уже в прокуратуру.))
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