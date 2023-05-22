«Реал» обратился в прокуратуру из-за проявлений расизма в адрес Винисиуса

«Реал» опубликовал заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего команды во время матча Ла Лиги с «Валенсией».

«Реал Мадрид» решительно осуждает вчерашние действия против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Эти события представляют собой прямую атаку на социально-демократическую модель сосуществования нашего государства, основанную на верховенстве закона. «Реал Мадрид» считает, что такие нападения также представляют собой преступление на почве ненависти, и поэтому подал соответствующий отчёт в Генеральную прокуратуру для расследования фактов и привлечения виновных к ответственности.