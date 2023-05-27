Райс стал главной трансферной целью «Арсенала»

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вчера, 14:48

Полузащитник «Вест Хэма» может перейти в «Арсенал».

По информации источника, сам футболист хочет перейти в стан «канониров» в летнее трансферное окно. «Молотобойцы» отпустят игрока в клуб из Лиги чемпионов за 100 млн фунтов. 24-летний англичанин стал главной трансферной целью «пушкарей» на лето, но они могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», а также других команд АПЛ .

«Арсенал» также интересуется Мойсесом Кайседо из «Брайтона». Не исключено, что «канониров» покинет Гранит Джака. Кроме того, есть претенденты на Томаса Партея.

Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны другого топ-клуба.