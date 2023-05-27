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Райс стал главной трансферной целью «Арсенала»

вчера, 14:48

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может перейти в «Арсенал».

По информации источника, сам футболист хочет перейти в стан «канониров» в летнее трансферное окно. «Молотобойцы» отпустят игрока в клуб из Лиги чемпионов за 100 млн фунтов. 24-летний англичанин стал главной трансферной целью «пушкарей» на лето, но они могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», а также других команд АПЛ.

«Арсенал» также интересуется Мойсесом Кайседо из «Брайтона». Не исключено, что «канониров» покинет Гранит Джака. Кроме того, есть претенденты на Томаса Партея.

Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны другого топ-клуба.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:11
Эти ребята просто ещё не в курсе, что у Челси сменился владелец 🤣
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:05
Поживем увидим.
A.S.A
A.S.A ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 16:10, ред.
Мудрика, Энцо и остальных это не остановило....там контракт жирный дадут и лучшие условия для ВХЮ плюс будут давить на то, что это игрок их академии и все такое.....так что вот именно их не стоит списывать со счетов
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:48
Челси вряд ли конкурент Арсеналу на покупку Райса, так как они не будут участвовать в лиге чемпионов.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:06
Вот тут я еще поверю что Арсенал хочет купить Райса, так как многие эксперты говорят об этом. Тут правда у Арсенала будет конкуренция с Челси и МЮ, но Артета действительно хочет заменить Джаку именно Райом! Откроется ТО поглядим что будет, а пока рано еще что то говорить
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:57
Как достали то. Будет трансфер тогда пишите. А то только могут бла бла бла.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:56
Ещё один из самых главных целей !))
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