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Артета раскрыл планы «Арсенала» на летнее трансферное окно

вчера, 07:08

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах своей команды на летнее трансферное окно.

Мы должны совершенствовать все, что делаем. Стремиться к совершенству во всем. Мы ищем людей, которые могут оказать большое влияние на клуб. В следующем сезоне конкуренция будет еще более жесткой. Этот сезон был самым тяжелым за мои 22 года. У нас есть многообещающий план, чтобы поразмыслить, сделать шаг назад, убедиться, что это правильный вариант, и пойти снова с большей решимостью и голодом, чтобы подписать новичков.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 11:33
Артета: "Мы уже планируем начать подписывать влиятельных людей!"
Реальность: подпишут ноунейма из условного чемпионата Бельгии за час до закрытия трансферного окна.
xuz8wswwh7ws
xuz8wswwh7ws
вчера в 07:50
Настрой тренера Арсенала мне нравиться, будем совершенствоваться
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:42
"Мистер Фикс... у вас есть план????".... "Да, Да, Да... у меня куча планов!!!!!!"
Гость
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