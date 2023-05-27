Артета раскрыл планы «Арсенала» на летнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах своей команды на летнее трансферное окно.
Мы должны совершенствовать все, что делаем. Стремиться к совершенству во всем. Мы ищем людей, которые могут оказать большое влияние на клуб. В следующем сезоне конкуренция будет еще более жесткой. Этот сезон был самым тяжелым за мои 22 года. У нас есть многообещающий план, чтобы поразмыслить, сделать шаг назад, убедиться, что это правильный вариант, и пойти снова с большей решимостью и голодом, чтобы подписать новичков.
Реальность: подпишут ноунейма из условного чемпионата Бельгии за час до закрытия трансферного окна.
Реальность: подпишут ноунейма из условного чемпионата Бельгии за час до закрытия трансферного окна.