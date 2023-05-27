Ди Мария может оказаться в «Барселоне» в случае трансфера Месси

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария летом, скорее всего, покинет клуб.
У аргентинца летом заканчивается контракт с туринцами, переговоры о новом соглашении зашли в тупик.
Футболист намерен продолжать выступать в Европе. Сообщается, что интерес к форварду проявляют «Галатасарай» и «Бенфика». «Барселона» может попробовать осуществить трансфер, если к каталонцам присоединится партнёр Ди Марии по сборной Аргентины Лионель Месси.
Месси не вернется в Барселону. Скорее всего, он останется в ПСЖ. Барселона не предлагает ему контракт, а ПСЖ хочет его сохранить. Недавно появилась информация, что ПСЖ готов предложить контракт Месси 1+1 с зарплатой 100 млн в год.
Месси не вернется в Барселону. Скорее всего, он останется в ПСЖ. Барселона не предлагает ему контракт, а ПСЖ хочет его сохранить. Недавно появилась информация, что ПСЖ готов предложить контракт Месси 1+1 с зарплатой 100 млн в год.