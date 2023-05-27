Ди Мария может оказаться в «Барселоне» в случае трансфера Месси

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вчера, 10:38

Нападающий «Ювентуса» летом, скорее всего, покинет клуб.

У аргентинца летом заканчивается контракт с туринцами, переговоры о новом соглашении зашли в тупик.

Футболист намерен продолжать выступать в Европе. Сообщается, что интерес к форварду проявляют «Галатасарай» и «Бенфика». «Барселона» может попробовать осуществить трансфер, если к каталонцам присоединится партнёр Ди Марии по сборной Аргентины .