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Ди Мария может оказаться в «Барселоне» в случае трансфера Месси

вчера, 10:38

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария летом, скорее всего, покинет клуб.

У аргентинца летом заканчивается контракт с туринцами, переговоры о новом соглашении зашли в тупик.

Футболист намерен продолжать выступать в Европе. Сообщается, что интерес к форварду проявляют «Галатасарай» и «Бенфика». «Барселона» может попробовать осуществить трансфер, если к каталонцам присоединится партнёр Ди Марии по сборной Аргентины Лионель Месси.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 12:15
Неужели всё зависит от Месси???
Брулин
Брулин
вчера в 12:13
Вы или берёте игрока как самостоятельную единицу, или отказываетесь от него. А вот эта формулировка «может подписать в случае возвращения Месси» подразумевает, что они хотят друга пристроить, чтобы не скучно было. К чёрту такую стратегию! Это не клуб по интересам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:11
Клуб по интересам "Кому за 35" ищет участников...
Обращаться г.Барселона "Камп Ноу". Спросить Хави.
s65kec42x2f5
s65kec42x2f5
вчера в 11:51
Слишком они оба жадные
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:50
Чего только Месси не придумает, лишь бы о нем говорили
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:48
Обоих пора на списание
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:47
Новости о Месси уже надоели
Mi6
Mi6
вчера в 11:16
Бредовые идеи!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:08
Ну вот... люди стараются "слухи" придумывают, а ты вот так раз и разрушил все их труды.
Не отбирай у людей хлеб.
Elliada
Elliada
вчера в 10:55
Могу ошибаться, но Ди Мария уже всё. Он больше лечится, чем играет. Конечно, он достанется клубу бесплатно, но зарплата может быть высокой. У Барселоны уже есть такой игрок -- Дембеле. Зачем еще один такой игрок? Тем более, что Барселона хочет омолодить состав, а 35-летний Ди Мария не вписывается в такой расклад.

Месси не вернется в Барселону. Скорее всего, он останется в ПСЖ. Барселона не предлагает ему контракт, а ПСЖ хочет его сохранить. Недавно появилась информация, что ПСЖ готов предложить контракт Месси 1+1 с зарплатой 100 млн в год.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:46
Конечно могут но для начала должны быть сделаны официальные приглашения.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:45
У Барсы в заявке мест столько нет, сколько футболистов может там появиться в случае прихода Месси.
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