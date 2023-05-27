«Барселона» хочет подписать Карраско

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вчера, 06:46

Нападающий «Атлетико» в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб ведет переговоры о переходе 29-летнего бельгийца за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Карраско забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.