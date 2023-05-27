«Барселона» хочет подписать Карраско

Нападающий «Атлетико» Янник Карраско в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону».
Каталонский клуб ведет переговоры о переходе 29-летнего бельгийца за 15 миллионов евро.
В этом сезоне Карраско забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.
Нападающий «Атлетико» Янник Карраско в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону».
Каталонский клуб ведет переговоры о переходе 29-летнего бельгийца за 15 миллионов евро.
В этом сезоне Карраско забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.
Он многим испортил карьеры
Он многим испортил карьеры