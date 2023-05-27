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«Барселона» хочет подписать Карраско

вчера, 06:46

Нападающий «Атлетико» Янник Карраско в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб ведет переговоры о переходе 29-летнего бельгийца за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Карраско забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 08:57
А о Месси они уже забыли?
Elliada
Elliada
вчера в 08:03
Через несколько лет вернется обратно в Атлетико
shlomo
shlomo
вчера в 07:45
Не понимаю зачем он Барсе нужен во первых, а во вторых Ыхге деньги взять для покупок???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:01
Барселона считает копейки
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:00
А если вернётся гном?
Он многим испортил карьеры
h458mxmh9cex
h458mxmh9cex
вчера в 06:57
Барселона много чего хочет
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