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«Хайденхайм» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

вчера, 19:44
ЯнЛоготип футбольный клуб Ян (Регенсбург)2 : 3Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба.

В последнем туре второй Бундеслиги клуб обыграл «Ян Регенсбург» (3:2), забив два гола в дополнительное время. Команда заняла 2-е место в турнирной таблице.

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Источник: soccer.ru
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Roger Young
Roger Young
вчера в 20:13
Я просто в шоке от такого откровенного спектакля.

Посмотрел Гамбург с Зандхаузеном, справедливая победа 1-0. На момент окончания матча Гамбурга, Хайденхайм проигрывает Регенсбургу 1-2. Гамбург устраивает даже ничья оппонента, но после игры "синих" начинается цирк с конями. Сначала Хайденхайм получает пенальти и сравнивает счет на 3-ей добавочной. Затем после 90 минуты играют еще 12 минут! 12 минут, Карл! И конечно, Хайденхайм в конце забивает третий и побеждает.

В итоге, Хайдем поднимается на прямую, а Гамбург ждет стыков и не факт, что еще получит путевку выше. Думаю, если бы Хайденхайм не забил за 12 минут, то играли бы 25...

Я не фанат Гамбурга, но противно когда так откровенно подсуживают какой-либо команде. И это происходит в стране, которая входит в топ-5 чемпионатов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:46
Посмотрим как проявят себя в данной лиге.
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