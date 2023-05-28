«Хайденхайм» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба.
В последнем туре второй Бундеслиги клуб обыграл «Ян Регенсбург» (3:2), забив два гола в дополнительное время. Команда заняла 2-е место в турнирной таблице.
|Ян2 : 3Хайденхайм
|Матч завершен
«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые в истории клуба.
В последнем туре второй Бундеслиги клуб обыграл «Ян Регенсбург» (3:2), забив два гола в дополнительное время. Команда заняла 2-е место в турнирной таблице.
Посмотрел Гамбург с Зандхаузеном, справедливая победа 1-0. На момент окончания матча Гамбурга, Хайденхайм проигрывает Регенсбургу 1-2. Гамбург устраивает даже ничья оппонента, но после игры "синих" начинается цирк с конями. Сначала Хайденхайм получает пенальти и сравнивает счет на 3-ей добавочной. Затем после 90 минуты играют еще 12 минут! 12 минут, Карл! И конечно, Хайденхайм в конце забивает третий и побеждает.
В итоге, Хайдем поднимается на прямую, а Гамбург ждет стыков и не факт, что еще получит путевку выше. Думаю, если бы Хайденхайм не забил за 12 минут, то играли бы 25...
Я не фанат Гамбурга, но противно когда так откровенно подсуживают какой-либо команде. И это происходит в стране, которая входит в топ-5 чемпионатов.
Посмотрел Гамбург с Зандхаузеном, справедливая победа 1-0. На момент окончания матча Гамбурга, Хайденхайм проигрывает Регенсбургу 1-2. Гамбург устраивает даже ничья оппонента, но после игры "синих" начинается цирк с конями. Сначала Хайденхайм получает пенальти и сравнивает счет на 3-ей добавочной. Затем после 90 минуты играют еще 12 минут! 12 минут, Карл! И конечно, Хайденхайм в конце забивает третий и побеждает.
В итоге, Хайдем поднимается на прямую, а Гамбург ждет стыков и не факт, что еще получит путевку выше. Думаю, если бы Хайденхайм не забил за 12 минут, то играли бы 25...
Я не фанат Гамбурга, но противно когда так откровенно подсуживают какой-либо команде. И это происходит в стране, которая входит в топ-5 чемпионатов.