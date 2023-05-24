Ле Норман получил испанское гражданство и может сыграть за сборную страны

1684891625

вчера, 04:27

Защитник «Реала Сосьедад» получил испанское гражданство.

26-летний уроженец Франции может быть вызван Луисом Де Ла Фуэнте в сборную Испании, чтобы сыграть в «Финале четырех» Лиги наций.