Ле Норман получил испанское гражданство и может сыграть за сборную страны

Защитник «Реала Сосьедад» Робин Ле Норман получил испанское гражданство.
26-летний уроженец Франции может быть вызван Луисом Де Ла Фуэнте в сборную Испании, чтобы сыграть в «Финале четырех» Лиги наций.
Защитник «Реала Сосьедад» Робин Ле Норман получил испанское гражданство.
26-летний уроженец Франции может быть вызван Луисом Де Ла Фуэнте в сборную Испании, чтобы сыграть в «Финале четырех» Лиги наций.
А ничего что он, на секундочку, выиграл весь конкурс, чего тебе в принципе никогда не добиться?
И да, вчистую слитно пишется, если что
А ничего что он, на секундочку, выиграл весь конкурс, чего тебе в принципе никогда не добиться?
И да, вчистую слитно пишется, если что