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Ле Норман получил испанское гражданство и может сыграть за сборную страны

вчера, 04:27

Защитник «Реала Сосьедад» Робин Ле Норман получил испанское гражданство.

26-летний уроженец Франции может быть вызван Луисом Де Ла Фуэнте в сборную Испании, чтобы сыграть в «Финале четырех» Лиги наций.

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Все комментарии
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вчера в 05:00, ред.
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    вчера в 04:56
    С какой стати его вызывать
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    вчера в 04:33
    Оскудели видать гишпанцы на своих талантов
    Гость
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