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«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

сегодня, 00:51
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«Ньюкасл» сыграл в ничью с «Лестером» в матче 37-го тура АПЛ.

Таким образом, «сороки» обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ньюкасл» уже точно не опустится ниже 4-го места в турнирной таблице.

«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Крылатый
Крылатый
сегодня в 09:36
Я помню последнюю ЛЧ. Они еще в группе были с Динамо и Юве
A.S.A
A.S.A ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 09:28
Поздравляю Вас как болельщика Ньюкасла! так сказать дождались!
Ньюкасл в этом сезоне действительно показывает отличную игру, и радует то,что Эдди Хау не мешают работать, и не навязывают игроков, которых тренер не видет в своем проетке! Думаю точечные усиления сделают команду еще сильнее. Глубина состава необхдима как вашему Ньюкаслу, так и нашему Арсеналу, так как тягаться придетсся не только в сильнейшей и конкурентной АПЛ, но и в ЛЧ!!! надеюсь наши команды еще прибавят в следующем сезоне!
Fghhhij
Fghhhij ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:39
Как можно писать такое про АПЛ, да еще и в конце сезона?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:32
Верните человеку очки, Gahi держись, мы с тобой! 😜
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:28
Ждем Рона в стане сорок!)))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:26
Безусловно огромный успех ФК "Ньюкасл"!
С чем их и поздравляем!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:24
Ну как может команда уровня Лиги Чемпионов не обыграть команду одной ногой стоящую в Чампионшипе?
ДСА
ДСА
сегодня в 08:23
В Лигу Чемпионов вышли, но похоже без медалей останутся.
1 984
1 984 ответ agentSmith. (раскрыть)
сегодня в 08:19, ред.
Поддерживаю и присоединяюсь.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 07:59, ред.
Наконец то сыграем в лиге чемпионов!
Молодцы сороки! Жду громких трансферов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:55
Теперь понаблюдаем за его успехами в Лиге Чемпионов. Если они будут...
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 07:48, ред.
Выскажусь и я в поддержку Gahi.
Примерно полгода тому назад подобная ситуация с неадекватными коэффициентами имела место быть. Это было в матчах китайской лиги. И именно Gahi указал тогда на ошибку. При этом "самый ответственный" админ soccera тогда, как и обычно, попытался отмахнуться. Вполне естественно, что когда Gahi вновь увидел ошибку он решил воспользоваться и я его в этом полностью поддерживаю.
Пора Soccerу научиться отвечать за свои ошибки. В свою очередь поддержу требование вернуть Gahi честно набранные очки. В случае отказа также объявлю бойкот на следующий месяц.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
20 лет срок большой, но сейчас и посмотрим, как пройдет селекция, но, думаю, что должны пройти далеко в ЛЧ.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:20
В этом сезоне некоторые завсегдатаи ЛЧ от АПЛ провалились.
амурец
амурец
сегодня в 07:20
Долго ждали
shlomo
shlomo
сегодня в 07:12
Ну, что для начала поздравляю клуб и болельщиков с этим и пожелаю удачных игр в ЛЧ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:50
Посмотрим как он себя там покажет!
собакин6762
собакин6762
сегодня в 06:06
Ну СОРОКИ все-таки смогли , молодцы !
fq25pks28z2c
fq25pks28z2c ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:35
Он другу от души желал удачи...
Недолго ждать пришлось - забрали всё, без сдачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:33
Вот что значит пришли деньги и грамотное руководство...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:19
Протон молодец, делает своё дело.
Заметил, что он всегда заостряет внимание если видит, что кто то набирает через чур как то много очков.
r52jvtjssvc3
r52jvtjssvc3
сегодня в 04:57
Давненько сороки так высоко не залетали
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:14
Теперь задача пройти в плей-офф, смотря кто в группе попадётся.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:36
Вот сейчас они потратятся на трансферы
5we4zkks2w7r
5we4zkks2w7r
сегодня в 02:47
Знатно карета превратилась в тыкву! Спасибо любознательному и душевному протону! Шоб некоторые не думали шо они хитрее одесского раввина!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:35
"Сороки" засужено завоевали путёвку в ЛЧ, показывая на протяжении сезона довольно симпатичную игру.
протон
протон
сегодня в 00:56
Талалаев один из околофутбольных бездарей. Нигде не дал результата, зато везде высказался
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