«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

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сегодня, 00:51

«Ньюкасл» сыграл в ничью с «Лестером» в матче 37-го тура АПЛ .

Таким образом, «сороки» обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ньюкасл» уже точно не опустится ниже 4-го места в турнирной таблице.

«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.