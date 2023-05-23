«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

«Ньюкасл» сыграл в ничью с «Лестером» в матче 37-го тура АПЛ.
Таким образом, «сороки» обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ньюкасл» уже точно не опустится ниже 4-го места в турнирной таблице.
«Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.
Ньюкасл в этом сезоне действительно показывает отличную игру, и радует то,что Эдди Хау не мешают работать, и не навязывают игроков, которых тренер не видет в своем проетке! Думаю точечные усиления сделают команду еще сильнее. Глубина состава необхдима как вашему Ньюкаслу, так и нашему Арсеналу, так как тягаться придетсся не только в сильнейшей и конкурентной АПЛ, но и в ЛЧ!!! надеюсь наши команды еще прибавят в следующем сезоне!
Ньюкасл в этом сезоне действительно показывает отличную игру, и радует то,что Эдди Хау не мешают работать, и не навязывают игроков, которых тренер не видет в своем проетке! Думаю точечные усиления сделают команду еще сильнее. Глубина состава необхдима как вашему Ньюкаслу, так и нашему Арсеналу, так как тягаться придетсся не только в сильнейшей и конкурентной АПЛ, но и в ЛЧ!!! надеюсь наши команды еще прибавят в следующем сезоне!
С чем их и поздравляем!
С чем их и поздравляем!
Молодцы сороки! Жду громких трансферов!
Молодцы сороки! Жду громких трансферов!
Примерно полгода тому назад подобная ситуация с неадекватными коэффициентами имела место быть. Это было в матчах китайской лиги. И именно Gahi указал тогда на ошибку. При этом "самый ответственный" админ soccera тогда, как и обычно, попытался отмахнуться. Вполне естественно, что когда Gahi вновь увидел ошибку он решил воспользоваться и я его в этом полностью поддерживаю.
Пора Soccerу научиться отвечать за свои ошибки. В свою очередь поддержу требование вернуть Gahi честно набранные очки. В случае отказа также объявлю бойкот на следующий месяц.
Примерно полгода тому назад подобная ситуация с неадекватными коэффициентами имела место быть. Это было в матчах китайской лиги. И именно Gahi указал тогда на ошибку. При этом "самый ответственный" админ soccera тогда, как и обычно, попытался отмахнуться. Вполне естественно, что когда Gahi вновь увидел ошибку он решил воспользоваться и я его в этом полностью поддерживаю.
Пора Soccerу научиться отвечать за свои ошибки. В свою очередь поддержу требование вернуть Gahi честно набранные очки. В случае отказа также объявлю бойкот на следующий месяц.
Недолго ждать пришлось - забрали всё, без сдачи!
Недолго ждать пришлось - забрали всё, без сдачи!
Заметил, что он всегда заостряет внимание если видит, что кто то набирает через чур как то много очков.
Заметил, что он всегда заостряет внимание если видит, что кто то набирает через чур как то много очков.