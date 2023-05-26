Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов, «Ливерпуль» сыграет в ЛЕ

сегодня, 00:20

«Ливерпуль» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ обыграл «Челси» (4:1) и поднялся на 3-е место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. Перед последним туром четвёртую строчку занимает «Ньюкасл» с 70 баллами. Оба клуба сыграют в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне. Мерсисайдцы — пятые с 66 пунктами.

Подопечные Юргена Клоппа впервые с сезона 2015/16 не смогли пробиться в Лигу чемпионов. Клуб выступит в Лиге Европы.

В ЛЧ ранее также вышли «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Брайтон» вышел в Лигу Европы
Вчера, 00:59
Ле Норман получил испанское гражданство и может сыграть за сборную страны
24 мая
«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
23 мая
В концовке матча между «Валенсией» и «Реалом» произошла потасовка
22 мая
«Кремонезе» вылетел из Серии А
21 мая
Спутница Роналду выложила видео сына игрока в футболке «Барселоны»
21 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Fahridin Sharapof (раскрыть)
сегодня в 14:53
Ливерпуль был конкурентом МС. Теперь нет и не будет
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 14:51
думаю Манчестор этово неза служил. луйтше бы Ливерпуля попал
Fahridin Sharapof
Fahridin Sharapof ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:24
Ливерпуль главный ваш конкурент в последние годы ты так не думаешь просто так хочешь
Elliada
Elliada ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 11:21
На мой взгляд, Клопп не может нормально провести смену поколений. Всё, что он выиграл, он выиграл с помощью одного состава. Даже сейчас он играет тем составом, который остался. Ушли Вейналдум, Мане, Ориги и другие. Кем Клопп их заменил?? Кто из новичков заиграл?
Dudikoff
Dudikoff ответ ariec93 (раскрыть)
сегодня в 11:14
Если бы мс закончил на 5-ом и выиграл, то 5-ое место попало бы)
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:11
Сложно спорить. Мне тоже кажется, что "На этом наш Юрген все, окончен". И дело даже не в идеях, хотя и в них тоже конечно. Ливерпулу предстоит конкретная перестройка, и начинать ее с уже уставшим тренером, такое себе. Можно конечно привести в пример САФа, но мы же с вами все понимаем, что Клопп это не САФ, к сожалению для Ливера...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:53
Всё идёт по плану утверждённому свыше!
lobsterdam
lobsterdam ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 10:24
а почему подушка синего цвета? Непорядок!
simon_3d
simon_3d
сегодня в 10:11
Неплохо, состав участников в ЛЧ от АПЛ изменился на 75% по сравнению с текущим розыгрышем. Любопытно будет посмотреть на Арсенал, МЮ и Ньюкасл. Хотя есть ощущение, что канониры провалятся, а вот МЮ с Ньюкаслом могут сюрприз преподнести.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 09:14
Это тоже очень неплохо. Сейчас в ЛЕ собрались неплохие команды. Как раз уровень сегодняшнего Ливерпуля. Надо бы произвести чистку состава. Особенно обороны
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:55
Уход Мане выбил их из колеи
Elliada
Elliada
сегодня в 07:36
Ливерпуль вернулся туда, где был в 2015 году. Конечно, ожидания у фанатов на будущий сезон высокие, но мне кажется он будет похожим на этот. Клопп полностью себя исчерпал. Если этот сезон ему простили из-за былых заслуг, то в следующем его ждет увольнение.
ariec93
ariec93
сегодня в 06:41
А если МС выиграет ЛЧ, то 5 место не перейдет в ЛЧ?
ABir
ABir
сегодня в 06:04
Все таки МЮ подтвердил, что относится г топ АПЛ
собакин6762
собакин6762
сегодня в 04:19
Вот что значит вовремя убрать Роналду из команды !
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:50
Фанаты Красного Манчестера сегодня могут спать спокойно
Capral
Capral ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 01:43
Зная Клоппа- знаешь и чего ожидать...
youtomee
youtomee
сегодня в 01:41, ред.
Ливерпуль - это наверное самая нестабильная команда сезона в АПЛ. Есть такие команды как Челси или Лестер, которые давно приуныли. А Ливерпуль бросало туда-сюда. Вообще не знаешь чего ожидать от них. То они громят МЮ, потом следом аутсайдерам проигрывают. В конце вроде прибавили, но поздно...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:35
сезон провальный слов нет и на этом фоне 5 место и ЛЕ тоже неплохой результат
надеюсь летом качественно усилятся и вернутся в ЛЧ
амурец
амурец
сегодня в 01:13
Да уж неожиданно
Capral
Capral
сегодня в 00:40
Клопп не заслужил ЛЧ- провальный сезон. И надо сказать- по делу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 