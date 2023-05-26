«Манчестер Юнайтед» вышел в Лигу чемпионов, «Ливерпуль» сыграет в ЛЕ

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сегодня, 00:20

«Ливерпуль» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ обыграл «Челси» (4:1) и поднялся на 3-е место в чемпионате Англии, набрав 72 очка. Перед последним туром четвёртую строчку занимает «Ньюкасл» с 70 баллами. Оба клуба сыграют в главном еврокубковом турнире в следующем сезоне. Мерсисайдцы — пятые с 66 пунктами.

Подопечные впервые с сезона 2015/16 не смогли пробиться в Лигу чемпионов. Клуб выступит в Лиге Европы.