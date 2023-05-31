Израиль вышел в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира (U20)

Сборная Израиля переиграла Узбекистан в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира (U20).
Единственный гол забил Анан Халаили на 90+7-й минуте.
В четвертьфинале Израиль сыграет с Бразилией или Тунисом.
Сборная Израиля переиграла Узбекистан в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира (U20).
Единственный гол забил Анан Халаили на 90+7-й минуте.
В четвертьфинале Израиль сыграет с Бразилией или Тунисом.
В ПЛ только один еврей, а в Израиле- все....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
В ПЛ только один еврей, а в Израиле- все....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣