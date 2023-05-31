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Израиль вышел в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира (U20)

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Capral
Capral ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Давно круче!!!
В ПЛ только один еврей, а в Израиле- все....
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:14
скоро чемпионат Израиля будет круче РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:06
Нифига себе евреи отчебучили...
Гость
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