«Ньюкасл» в Лиге чемпионов, «Челси» и «Ливерпуль» — нет. Итоги сезона АПЛ

Завершился сезон 2022/23 в Английской Премьер-Лиге.
Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов также выступят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В Лигу Европы по итогам сезона вышли «Ливерпуль» и «Брайтон», а в Лигу Конференций — «Асон Вилла». «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ, они проведут следующий сезон в Чемпионшипе.
Сити вполне заслуженно победили. Команда очень сыгранная ну и глубина слстава отличная, что позволило прибавить по ходу сезона и быть более свежими на дистанции
Арсенал приятно удивил! Перед началом сезона думаю ни кто бы не подумал, что именно наш самый молодой состав в АПЛ навяжет борьбу Сити за чемпионство! Но увы, гдето нехватило мастерства, где то глубины состава и травмы ведущих игррков заметно ударили по команде! Надеюсь летом состав укрепят сильными игроками и мы снова будем бороться за чемпионство!
Ньюкасл и Брайтон лично для меня это главные открытия сезона! Хау и Де Дзебри проделали отличную работу, а их клубы показывали очень красивый футбол! Одни впервые за 20 лет вернулись в ЛЧ, другие впервые в истории вообще попали в ЕК! Поглядим на них в следующем сезоне!
А вот разочарованием сезона я назвал бы Лидс....очень жаль болельщиков павлинов, руководство просто ужасное, а назначение Грасии и вовсе убило команду! Надеюсь быстро вернутся в АПЛ!
Сити вполне заслуженно победили. Команда очень сыгранная ну и глубина слстава отличная, что позволило прибавить по ходу сезона и быть более свежими на дистанции
Арсенал приятно удивил! Перед началом сезона думаю ни кто бы не подумал, что именно наш самый молодой состав в АПЛ навяжет борьбу Сити за чемпионство! Но увы, гдето нехватило мастерства, где то глубины состава и травмы ведущих игррков заметно ударили по команде! Надеюсь летом состав укрепят сильными игроками и мы снова будем бороться за чемпионство!
Ньюкасл и Брайтон лично для меня это главные открытия сезона! Хау и Де Дзебри проделали отличную работу, а их клубы показывали очень красивый футбол! Одни впервые за 20 лет вернулись в ЛЧ, другие впервые в истории вообще попали в ЕК! Поглядим на них в следующем сезоне!
А вот разочарованием сезона я назвал бы Лидс....очень жаль болельщиков павлинов, руководство просто ужасное, а назначение Грасии и вовсе убило команду! Надеюсь быстро вернутся в АПЛ!