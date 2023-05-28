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«Ньюкасл» в Лиге чемпионов, «Челси» и «Ливерпуль» — нет. Итоги сезона АПЛ

вчера, 21:23

Завершился сезон 2022/23 в Английской Премьер-Лиге.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов также выступят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В Лигу Европы по итогам сезона вышли «Ливерпуль» и «Брайтон», а в Лигу Конференций — «Асон Вилла». «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» вылетели из АПЛ, они проведут следующий сезон в Чемпионшипе.

«Ньюкасл» в Лиге чемпионов, «Челси» и «Ливерпуль» — нет. Итоги сезона АПЛ

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 09:01
Ура, Роналду возвращается в АПЛ и Лигу Чемпионов !!! (рофл)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:53
Ньюкасл отлично провел сезон,не то что Ливерпуль,а про Челси и говорить не стоит.
Tex
Tex
сегодня в 00:31
Наконец этот кошмар закончился
allemz
allemz
вчера в 22:41
Если попробовать посмотреть на успех сорок под другим углом, то этот же состав Ньюкасла фиг боролся (как раньше), если бы не приобретение клуба шейхами. Тут мотивация не оказаться на улице и для тренера возможность получить финансовые вливания под ЛЧ
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 22:37
Жаль что Ньюкасл в конце сезона из-за большого количества ничьих потерял бронзу. Так же жаль Лестер, их сказка окончательно кончилась.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:21
Ну вот и завершился очень интересный и конкурентный сезон в АПЛ! Борьба шла практически за все позиции и только в заключительном туре определились те, кто покинет высшую лигу!
Сити вполне заслуженно победили. Команда очень сыгранная ну и глубина слстава отличная, что позволило прибавить по ходу сезона и быть более свежими на дистанции
Арсенал приятно удивил! Перед началом сезона думаю ни кто бы не подумал, что именно наш самый молодой состав в АПЛ навяжет борьбу Сити за чемпионство! Но увы, гдето нехватило мастерства, где то глубины состава и травмы ведущих игррков заметно ударили по команде! Надеюсь летом состав укрепят сильными игроками и мы снова будем бороться за чемпионство!
Ньюкасл и Брайтон лично для меня это главные открытия сезона! Хау и Де Дзебри проделали отличную работу, а их клубы показывали очень красивый футбол! Одни впервые за 20 лет вернулись в ЛЧ, другие впервые в истории вообще попали в ЕК! Поглядим на них в следующем сезоне!
А вот разочарованием сезона я назвал бы Лидс....очень жаль болельщиков павлинов, руководство просто ужасное, а назначение Грасии и вовсе убило команду! Надеюсь быстро вернутся в АПЛ!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:20
Лестер всё
Ron09
Ron09
вчера в 22:16
А ведь Челси купил Мудрика за 100 млн а в итоге вне зоны ЛЧ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:16
Рад за Ньюкасл, жаль Лестер.
Челси получили своё...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:55
За Челси можно и не говорить, можно обсудить по очереди....))
sova147
sova147
вчера в 21:39
В Англии подведены итоги футбольного года. Лидеры Манчестер Сити, Арсенал и МЮ и Ньюкасл будут бороться в Лиге Чемпионов
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