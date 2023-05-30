Юношеская сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС

Юношеская сборная России U17 победила бразильский «Насьонал» (7:0) и вышла в полуфинал Кубка БРИКС.
В первом тайме Артем Корнеев оформил дубль, Кирилл Волков реализовал штрафной удар, а Вадим Пастушков забил четвертый гол команды. Во второй половине игры Андрей Ивлев и Виктор Окишор также отличились, а затем у соперника произошел автогол.
В заключительном поединке группового этапа сборная России сыграет с «Коринтиансом».
Посмотри на приветствие, там большинство россиян не на голову, а на полторы-две головы выше соперника, многие бразильцы нашим не по плечо, а по локоть, при том, что возраст у них вообще не указан, похоже, что это был матч U17 против U12 примерно))
Посмотри на приветствие, там большинство россиян не на голову, а на полторы-две головы выше соперника, многие бразильцы нашим не по плечо, а по локоть, при том, что возраст у них вообще не указан, похоже, что это был матч U17 против U12 примерно))
У них есть минимум три пацанчика, которые повыше всех наших будут..
Тут другое- состав турнира неоднороден.
В частности, этот Насьональ- клубец довольно жалкий, его главная команда играет всего лишь в чемпионате штата Амазонас.
Три года назад она выбралась в серию D и её там в группе почти все порвали
на тряпки (+1=2-11, 5 очков, мячи 9:45)
У них есть минимум три пацанчика, которые повыше всех наших будут..
Тут другое- состав турнира неоднороден.
В частности, этот Насьональ- клубец довольно жалкий, его главная команда играет всего лишь в чемпионате штата Амазонас.
Три года назад она выбралась в серию D и её там в группе почти все порвали
на тряпки (+1=2-11, 5 очков, мячи 9:45)