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Юношеская сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС

вчера, 11:27

Юношеская сборная России U17 победила бразильский «Насьонал» (7:0) и вышла в полуфинал Кубка БРИКС.

В первом тайме Артем Корнеев оформил дубль, Кирилл Волков реализовал штрафной удар, а Вадим Пастушков забил четвертый гол команды. Во второй половине игры Андрей Ивлев и Виктор Окишор также отличились, а затем у соперника произошел автогол.

В заключительном поединке группового этапа сборная России сыграет с «Коринтиансом».

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт rfs.ru/news
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:40, ред.
Россия-Бразилия 7-0!!! И не важно, молодежь это и какой статус соперника))
Нашим парням будет что вспомнить: "А помнишь как мы бразильцев 7-0 гоняли?.."))) Кроме сборной Германии таким больше и похвастаться то некому
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:58
Непонятно причем здесь. Брикс? В Брикс взодят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 5 стран. А представлено только 2,да и то клубы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:38
Коритиансу можем и проиграть!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ баск (раскрыть)
вчера в 13:08
Ага, я тоже как раз посмотрел, что они в четвёртом дивизионе штата всего лишь играют)). Но и в среднем всё равно там и рост ниже, и совсем дети есть.
баск
баск ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:05
Утрируете)
У них есть минимум три пацанчика, которые повыше всех наших будут..

Тут другое- состав турнира неоднороден.
В частности, этот Насьональ- клубец довольно жалкий, его главная команда играет всего лишь в чемпионате штата Амазонас.

Три года назад она выбралась в серию D и её там в группе почти все порвали
на тряпки (+1=2-11, 5 очков, мячи 9:45)
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 12:47
Подрастут и станут посредственностью, как и старшие собратья.
Сп62
Сп62 ответ 8b79p5epdcud (раскрыть)
вчера в 12:39
Причём, бессменными, как наш Зенит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:24, ред.
Ответ на видео -

Посмотри на приветствие, там большинство россиян не на голову, а на полторы-две головы выше соперника, многие бразильцы нашим не по плечо, а по локоть, при том, что возраст у них вообще не указан, похоже, что это был матч U17 против U12 примерно))
ОПС
ОПС
вчера в 12:18
Счет какой то нереальный. Это что за игроки за бразильцев играли? У них же там с рождения с мячом носятся.
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:14
Согласен, очень приятно видеть
8b79p5epdcud
8b79p5epdcud
вчера в 11:55
Мы здесь вообще должны быть чемпионами
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:46
Молодёжь продолжает радовать - главное не расслабляться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:44
Нормально так, даже бразильцев не прочувствовали !)
Молодцы ребятушки, Удачи !
Гость
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