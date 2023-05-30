Юношеская сборная России вышла в полуфинал Кубка БРИКС

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вчера, 11:27

Юношеская сборная России U17 победила бразильский «Насьонал» (7:0) и вышла в полуфинал Кубка БРИКС.

В первом тайме Артем Корнеев оформил дубль, Кирилл Волков реализовал штрафной удар, а Вадим Пастушков забил четвертый гол команды. Во второй половине игры Андрей Ивлев и Виктор Окишор также отличились, а затем у соперника произошел автогол.

В заключительном поединке группового этапа сборная России сыграет с «Коринтиансом».